《原神》成手機性能試金石　3大原因解析這款遊戲為何成行業標準

在手機性能測試領域，《原神》已經為 「旗艦質檢員」，無論是數碼博主的評測視頻，還是手機廠商的性能宣傳，這款開放世界手遊的出場率始終居高不下。



不知道你有沒有想過，為什麼它已成為行業性能測試的常用「標準」？我們從三個方向分析下。

1. 硬件需求高

首先一點大家都知道，《原神》對手機硬件的要求較高，遊戲內的光照技術要求GPU每秒完成數百萬個多邊形的運算，還要支持基於物理的材質渲染，讓角色的髮絲、衣物紋理呈現出逼真的光影變化。不同場景下的光線反射效果、植被紋理都在考驗GPU的算力。

《原神》以百萬級多邊形渲染、物理材質光影、無縫大世界加載及高密度粒子特效，全方位高壓測試手機GPU、CPU和內存性能。（中關村在線提供）

不僅如此，遊戲內的無縫開放世界設計對記憶體和存儲系統也有不小需求，玩家在不同區域間快速切換時，手機需要在瞬間完成大量資源加載與釋放，CPU不僅要處理角色動作的骨骼動畫、還要協調多線程任務調度；而 GPU則需應對密集的粒子特效，不同元素爆炸、超載都會對手機性能造成考驗。

2. 遊戲熱度高

廠商選《原神》的另一大原因，就是遊戲本身熱度居高不下。根據機構統計，目前原神活躍用戶仍保持在6000 萬，如此龐大的用戶群體，意味着它不是一款 「小眾測試工具」，而是很多玩家愛玩常玩的手遊。

手機廠商若能在《原神》中表現出色，就等同於給數千萬玩家種了草。相比之下，即使某些小眾手遊對硬件要求更高，也因缺乏用戶認知而難以成為測評標杆。

《原神》憑藉6000萬月活用戶的廣泛影響力，成為手機廠商性能測試的首選，既驗證硬件實力又直接觸達核心消費群體，實現"測試即營銷"的雙重價值。（中關村在線提供）

更關鍵的是，《原神》的玩家群體覆蓋了不同價位段機型用戶的全範圍。學生群體可能用千元機體驗低畫質模式，預算充足的玩家則會追求最高畫質+60幀。這種多樣化的使用場景，讓手機在《原神》中的表現能反映不同用戶的真實體驗。

3. 優化門檻高

傳統性能測試軟件的負載是固定的，而《原神》在不同場景中對硬件有不同需求，能更真實地模擬用戶使用中的複雜場景，能測試手機在負載變化時的響應速度和穩定性。

《原神》通過動態變化的遊戲場景，能比固定負載的傳統測試軟件更真實地評估手機在複雜使用環境下的性能表現和穩定性。（中關村在線提供）

值得一提的是，遊戲的 「優化門檻」 也成為遊戲實際體驗的關鍵。不同廠商對《原神》的優化能力差異顯著，有的機型憑藉強大散熱實現 「滿幀不降頻」，部分機型還會為玩家帶來自動拾取、一鍵奔跑等專屬遊戲功能，能分別出硬件性能相近但體驗不同的機型。

綜上所述，《原神》之所以能成為手機性能測試質檢員，正是硬件需求強度、用戶基數廣度與測試場景真實性三大原因在。它的存在也讓遊戲性能不止停留在跑分之上，而能更加貼近用戶的實際遊玩體驗，畢竟高畫質、高幀率才是玩家真正想要的。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】