iPhone Air抗彎測試　機身厚度薄至5.6毫米　竟需100公斤力才彎曲

iPhone Air機身厚度薄至5.6毫米，重量僅165克，是蘋果史上最輕薄的iPhone。因此引發了人們對其耐用性和抗彎曲性的擔憂，不小心掰斷了怎麼辦？



為了測試iPhone Air的抗彎曲性，知名YouTube博主JerryRigEverything做了一項極限測試，看看到底多大的力才能把iPhone Air掰彎。

結果顯示，需要216磅（約100公斤）的集中力量才能讓機身iPhone Air的彎曲，玻璃破裂。

據悉，這位博主用起重機秤的鋼鏈對iPhone Air的機身施加壓力。

隨着壓力不斷增大，最終在約216磅（接近100公斤）的力作用下，iPhone Air發出了斷裂聲——這遠遠超過了人類手部的力量。

博主檢查後發現，iPhone Air的顯示屏出現了裂縫，但一切正常。尤其令人印象深刻的是，即使機身彎曲，博主在試圖將其復位時，它依然保持着原來的形狀。

簡而言之，掰彎iPhone Air需要極其糟糕的運氣。

值得注意的是，測試施加的100kg力集中在一個區域，所以你不必擔心iPhone Air會在口袋裏折斷，因為人體施加的壓力會被分散。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】