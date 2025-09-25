iPhone 17 Pro鋁製機身易刮花藍色更顯眼？Apple正式澄清流言真相｜iPhone新聞就是流量密碼，今年新作 iPhone 17 Pro 同樣引發爭議話題，有網民張貼於Apple Store 拍到的實機照片：一部深墨藍色 iPhone 17 Pro 的機背滿滿是圓型的刮痕，暗指新機在店鋪展出不足一星期就已被MagSafe磁吸充電座刮花表面塗裝！對新機的防刮能力及耐用性提出疑慮，近日知名科技網 9to5mac.com 記者引述蘋果公司正式回應，澄清流言真相。



蘋果解釋真相：事件中 iPhone 17 Pro 並未有刮花

今次「刮痕門」的相片來源為中國微博用戶，事件被彭博社引述報導，指蘋果專賣店一些深墨藍色 iPhone 17 Pro 機背，在開賣首日已出現明顯磨損痕跡，而「傷痕」更集中在機背 MagSafe 接口周圍。蘋果經過認真調查確認成因後，向 9to5mac.com 記者 Chance Miller 解釋道：「事實上 iPhone 17 Pro 並未有任何刮傷，這些瑕疵是因為某些Apple專門店鋪頭的MagSafe支架舊化，其表面一些物料沾染在iPhone 17 Pro 機背上，只要清潔就能除去。」蘋果更指同樣問題亦影響了 iPhone 16 在內的其他 iPhone 樣辦機，並將安排店面更換已磨損的 MagSafe 支架。

雖然 Apple 沒有進一步解釋，但記者認為因為 iPhone 17 是製造話題性的流量密碼，這款美國品牌的手機有任何「爆料」都特別被受關注甚至早前出現毫無根據的「iPhone 17 不可用保護貼」的不實流言。用家應該保持理性，不必過度恐慌。

JerryRigEverything：真正易花的是相機模組邊緣

知名 YouTube 頻道「JerryRigEverything」近日發表的 iPhone 17 Pro 耐用性測試影片，似乎反映了另一個耐用性問題；該影片發現 iPhone 17 Pro 背面相機平台的曲邊特別容易刮傷，主要原因是蘋果沒有在相機平台周圍添加倒角、圓角或半徑處理。

對此，蘋果解釋 iPhone 17 Pro 相機平台邊緣的特性與其他蘋果產品（包括其他 iPhone 機種及 MacBook ）的陽極氧化鋁外殼邊緣相似。雖然這些邊緣經過蘋果嚴格測試且具有良好耐用性，但在長期使用後可能會看到正常磨損，包括微細的擦傷。

iPhone 17 Pro 整體耐用性表現優異

儘管 JerryRigEverything 提出了上述質疑，但其評測結果顯示 iPhone Air 的抗彎能力和 iPhone 17 系列的耐用性表現令人滿意。iPhone Air 打破了外界對超薄機身抗彎曲能力的質疑，在日常正常使用所產生的壓力下、基本不會彎曲。而全部4款新 iPhone 的 Ceramic Shield 2 機面玻璃的抗刮性能，比上一代 iPhone 17 系列有顯著提升、抗刮性能令人滿意，包括機身和相機平台本身在正常使用下都不會出現損傷。

Apple 棄鈦轉鋁選擇明智：抗刮力強且散熱出色

JerryRigEverything 指出，經過兩週密集使用測試，宇宙橙iPhone 17 Pro及深墨藍色iPhone 17 Pro Max在大部分時間不使用保護殼及「芒貼」的「裸機」使用下，外觀依然如新。更大讚 iPhone 17 系列的「輕量化航空級7000系列鋁合金」，其陽極氧化層的微硬度超越業界標準；且比起iPhone 15 / 16代的鈦金屬框架，提供了更佳的散熱性能，從而提升效率和電池續航力。

