Honor X9d超狂8300mAh大電量＋IP69K防水金剛不壞！後續將登港？

Honor正式於馬來西亞市場發佈了，主打極致續航與超強防護的全新機型「Honor X9d」。這款手機的亮點，當然是內建的高達8300mAh的硅碳負極電池，以及業界罕見、能夠抵禦高溫高壓水柱沖刷的IP69K最高等級防塵防水認證。



Honor X9d是年初於中國市場推出的Honor X70的國際改版型號。兩者在外觀與核心配置上幾乎一致，唯一的主要區別在於X9d的有線充電速度略微調整至66W，但配合其超大電池容量，依然能提供快速且持久的續航表現。

外觀上，X9d延續了X70的標誌性設計，背面採用獨特的圓形相機模組。鏡頭配置為實用的雙攝組合，分別是一枚1.08億像的高解像度主鏡頭+一枚500萬像超廣角鏡頭。系統方面，新機將預載基於最新Android 15作業系統的MagicOS 9.0。

於規格上，Honor X9d採用一塊6.79吋FHD+AMOLED顯示螢幕，支援120Hz高刷新率，確保流暢的滑動與遊戲體驗。螢幕支援高達6000 nits的峰值亮度，這意味著即使在強烈的陽光下，螢幕內容依然清晰可見。此外，該機配備最新的Snapdragon 6 Gen 4處理器，內建12GB RAM以及256GB或512GB ROM。手機還特別採用了吸震框架設計，進一步提升了機身的整體耐用性。

Honor X9d提供了多達四款配色供選擇，包括紅棕色、午夜黑、日出金及森林綠。價格方面，12GB RAM+256GB儲存版本定價為1,499馬來西亞令吉（折合約$2,763港元），而12GB RAM+512GB的高配版本則為1,699馬來西亞令吉（折合約$3,132港元）。而筆者收到風，HONOR X9d將於10月中就會正式登陸香港!

