手提電腦不是Apple就是Android？一文看懂電腦分類　別再搞錯了！

最近網絡上出現了關於「Android機、Apple機」的討論，非常有意思。一些小夥伴簡單的認為，現在的「機」，不是Apple機就是Android機。當然，這種想法肯定是不全面的。今天我們就淺淺的聊一聊，手提電腦都是什麼機。



提前說明一下，以下內容不是特別嚴謹，資深的數碼高手們簡單看一下就行，新手朋友可以了解一下。

Apple機、Android機，這兩個名字的出發點是手機，畢竟目前大多數的智能手機，不是Apple的iPhone，就是百花齊放的Android手機。當然，除了以上兩者，還有搭載自研HarmonyOS的華為手機。

不過，手提電腦的情況與手機就有很明顯的不同，雖然Apple的MacBook系列可以視為Apple機，但手提電腦使用更多的作業系統是Windows，而不是Android。按照之前的命名邏輯，應該是Apple機和Windows機。

當然，情況要更加複雜一些。我們從作業系統和處理器架構兩個方面去聊一下。

作業系統方面，Apple MacBook系列預載的是macOS作業系統，這裏按照大家常說的，歸為Apple機。其他大多數品牌旗下的手提電腦產品，比如Lenovo、Hewlett-Packard等，出廠預載的是Windows作業系統，可以歸為Windows機。

除了macOS和Windows之後，桌面作業系統還是種類豐富的Linux發行版，比如Ubuntu，還有國產作業系統中比較知名的Deepin、KylinOS等，按照之前的分法，當然能稱之為Linux機。

而且市面上也有少量搭載Android系統的手提電腦產品，比如前段時間發布的新華三H3C MegaBook，它就是一台Windows+Android系統的手提電腦，可以在Windows系統和Android系統之間切換。那麼，它既是Windows機，也是Android機。

聊到這，情況就複雜起來。手提電腦安裝作業系統的難度要遠小於智能手機，所以一台Windows手提電腦，可以安裝Linux發行版，也可以安裝特殊的Android系統，甚至在驅動完備的情況下，還能夠安裝Apple的macOS作業系統。

反過來也可以，比如以前很多MacBook用戶就會安裝Windows作業系統，畢竟一些特殊行業用到的軟件，macOS確實沒有。所以，如果不考慮原廠預載作業系統的話，一台Apple機，當然是老一些的型號，可以變成Windows機，也可以變成Android機。

當然，桌面平台還有其他作業系統，只不過市佔率太低，生活中不常見，就不一一提到了。

處理器架構方面，Apple最新的MacBook家族採用的是自研的M系列處理器，其對應的架構是ARM。Windows手提電腦中常見的Intel或AMD處理器，往往是x86架構。當然，也沒有那麼絕對。

因為Apple在使用自研處理器之前，用的也是x86架構的Intel處理器，更早還用PowerPC。前面提到的特殊版本Android，其實就是支持x86架構的Android系統。另外搭載Windows系統的手提電腦，也有采用Snapdragon處理器的產品，比如Microsoft自家的Surface Pro 7，處理器對應的架構是ARM。

所以，如果從處理器架構角度出發的話，用ARM架構處理器不一定就是Apple機，也可能是Windows機。用x86架構處理器也不一定就是Windows機，也可能是Apple機，還有可能是Android機，是不是感覺很亂。

看到這，相信大家對於手提電腦到底是什麼機有一定了解了。在手提電腦平台，往往沒有那麼絕對，也不是Apple機、Android機之間二選一，大家需要根據實際情況去判斷。不然，因為Windows電腦不是Apple機，所以它是Android機這樣的言論，就會被別人嘲笑了。

