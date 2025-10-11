Canon EOS R7戶外實拍體驗　除「半幅相霸主」外　還有兩點極吸引

在現在，忙碌了一周的人們，趁着周末約上三五好友輕裝出行，或登高遠眺或在林間搭起天幕吊牀，來一場無負擔的輕戶外之旅，正是當下最適宜的活動。當然，也別忘了帶上相機，在秋色漸濃的時節，捕捉大自然的饋贈。



我在近期的出行中都隨身攜帶着佳能EOS R7微單相機，輕巧的半幅機身和卓越的綜合性能，讓我在各種場景下操控起來都遊刃有餘。在輕戶外的場景下，也能偶遇並且留存下不少精彩的瞬間。

佳能EOS R7機體（中關村在線提供）

熟悉佳能相機的朋友都知道，佳能EOS R7被稱為「半幅王」，因為它採用了高規格的約3250萬有效像素APS-C畫幅全像素雙核CMOS感應器，同時還搭載了運動旗艦級的DIGIC X數字影像處理器，從而實現了30張/秒超高速連拍、0.5秒預拍攝、基於深度學習實現的AI對焦，以及7K超採樣4K 30p高畫質視頻能力等等。

在這台相機上，你不能以全畫幅還是半畫幅來評價它的等級，因為它就是具備王者性能的半畫幅旗艦。

高速追焦與動物識別追蹤

可能有些人認為超高速連拍功能在生活中沒有多少用途，拿在自己手中也是浪費。其實這就是一個性能儲備，即使我們不打鳥，不拍體育運動，也很可能會遇到需要拍攝奔跑中的寵物，或是遊樂場中孩子的歡樂瞬間，擁有30張/秒的超高速連拍和與之匹配的超高速連續自動追焦能力，可以讓你在關鍵時刻不落下風。

一個精妙絕倫的瞬間，就足以換來全家人對你購置相機的肯定。例如我拍攝的這一組火車來了的畫面，迎面而來的小火車由遠至近，連續自動對焦緊緊鎖住火車頭，30張/秒的疾速性能可以在無聲中將快門瘋狂釋放，張張清晰。

雖說自動對焦是佳能的強項，但時至今日，面對複雜且高速變化的主體，在超高速連拍下準確的對焦和追焦仍然極具挑戰。佳能EOS R7導入了深度學習技術，提高了被攝體識別能力，具備強大的被攝體追蹤功能。不僅可以識別追蹤人物面部和軀體，還可以識別追蹤動物（貓、狗、鳥）和車輛（兩輪或四輪車輛）。

我們在戶外登山或者徒步，時不時就能見到野生的小貓或者鳥類，在這時開啟動物識別對焦功能，你就可以輕鬆拍攝。在山上經常可以見到自由生活的小貓，它們時刻保持警覺並不易與人親近，這時如果開啟了動物對焦，你就能看到對焦點牢牢鎖定在貓咪的眼睛或者臉上，隨意拍，都清晰。我在偶然間還發現了池塘中的巴西龜，佳能EOS R7居然也能識別並對焦，這着實讓人沒有想到。

預拍攝功能成就瞬間capture

如果你恰巧喜歡拍攝野生動物，佳能EOS R7的這一功能可以極大幫助到你，那就是具備0.5秒預拍攝的RAW連拍模式。在這一模式下，相機會為你捕捉按下快門前0.5秒內的畫面，並以高速連拍展現。

這一功能可以極大概率保證在遇到突發情況時的拍攝成功率，例如水鳥突然的起飛，林鳥間突然爆發的爭鬥等等，只要你看到突發情況按下快門，就能拍到前0.5秒的精彩畫面。喜歡拍攝野生動物的朋友都知道，有了預拍攝這一功能，出片率將會大大提升。

以往只能通過攝影師豐富經驗和眼觀六路耳聽八方的技能，才能做到的預知精彩瞬間，現在通過這一技術就能讓普通人瞬間擁有。

對焦包圍與機內景深合成功能

走進大自然，我們不僅能領略青山綠水這樣的大場景，也會在路邊不期而遇一些小確幸。就像我在路邊遇到的這株紫萼，一個花株上長了很多朵花，我用RF70-200mm F4 L IS USM鏡頭拍攝時，很難將前後多朵花都拍攝清楚。

這支鏡頭的近拍能力非常出色，但近距離下的淺景深對於花卉攝影未必是優勢。這時你可以選擇使用非常小的光圈拍攝以獲得大景深效果，但輕風吹拂很難保證花卉始終保持靜止。

這時，佳能EOS R7的包圍對焦和機內景深自動合成功能就能既快又好的達到我想要的效果。

後記

九、十月份正是適合出遊的金秋時節，温度適宜，陽光和煦，氣候條件也更適合人們外出和拍照。忙中偷閒，攜妻帶子走進大自然，登山徒步或者在林間小憩，短暫的逃離都市機械般的生活好不愜意。

如果你還想為家人或是自己留下一些精彩的瞬間，可以帶上佳能EOS R7同行，不論是拍攝偶遇的野生動物，還是為家人定格下美好回憶，這台相機都不會讓你失望。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】