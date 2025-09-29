iPhone 17深度評測：標準版補齊不足　Pro版專業有餘但創新乏力

還記得在去年的評測文章中曾經說iPhone 16系列只是看起來更美而已。看來蘋果也知道虛無縹緲的AI不足以鼓動大家換機，這次的iPhone 17系列簡直是火力全開，標準版補齊了高刷、快充、性能等一系列短板；Pro系列加強散熱，更換新設計；還有Air這麼一個能讓人久違地感到興奮的產品。



但是，這能說明蘋果回歸了自己的巔峰時期嗎？咱們還是通過評測來看看～文章開始，我們還是先來看看兩款手機的配置。

1. 設計：變了，但見仁見智

設計這一部分，我們將重點放在Pro上，畢竟iPhone 17除了屏幕尺寸升級為6.3英寸，其他方面可以說是和iPhone 16一模一樣。而iPhone 17 Pro可說的就多了不少，相比於此前數代未變的金屬中框+磨砂玻璃後蓋組合，iPhone 17Pro走回鋁合金一體式機身設計，僅在後蓋下方2/3的區域使用了玻璃面板來兼容無線充電，配合擴大成長方形的相機Deco。不管好看與否，新鮮感確實拉滿了。

然而，Pro機型的機身設計卻帶來了新的爭議。相機平台的邊緣採用了陽極氧化處理，但在鋭利轉角處，塗層的耐久性並不理想。部分展示機已經出現輕微剝落和劃痕，這意味着對習慣裸機使用的人來說，保持完美成色會變得更困難。雖然這只是外觀層面的問題，不影響功能，但視覺上的瑕疵足以讓追求質感的人感到不滿。

相對而言，標準版在外觀材質上沒有這麼複雜的結構，雖然設計中規中矩，但在耐用性上反倒更讓人放心。在重量和厚度上，兩款機型都比上一代略有增加，不過在旗艦普遍加重的大環境下，標準版依舊稱得上輕盈，而Pro由於內置了更復雜的散熱和影像模塊，厚度和重量都更為明顯。

最直觀的提升來自屏幕。無論標準版還是Pro，都配備了120Hz高刷和常亮顯示，新的抗反射塗層讓陽光直射下的可讀性顯著增強。過去那種一到戶外就屏幕泛白、對比度下降的情況被大大緩解，即使在晴天環境下，屏幕內容也能保持清晰。對日常出行、戶外拍攝的用戶來說，這是非常實用的改進。同時，正面顯示的統一也讓兩款機型在第一眼觀感上差距縮小了不少，不再需要為了高刷而被迫選擇更貴的型號。

2. 性能：晶片小改，散熱大改

作為每年iPhone最受關注的升級點之一，性能我們肯定要好好聊聊，iPhone 17系列的兩款機型分別搭載了A19和A19 Pro，兩者最大的區別就是GPU核心數，以及緩存上的區別了。除此之外，iPhone 17 Pro還是首款採用VC均熱板的iPhone，這也讓人對它的散熱能力更加好奇。

首先是CPU測試，我們選用的測試軟件是最新版的GeekBench 6，測試在25攝氏度左右的室温環境下進行，測試過程中沒有采用輔助散熱手段，經過實測iPhone 17的單核得分為3590分，多核得分為9058分；iPhone 17 Pro的單核得分為3775分，多核得分為9745分。可以看到CPU性能方面，iPhone 17系列相比iPhone 16系列有着明顯提升。

GPU性能方面，我們分別使用了偏重3D性能的Wild Life EXTREME和偏重光追性能的SolarBay進行測試。可以看到，與上代機型相比16 Pro系列的光追性能有着大幅提升，3DMark Wild Life EXTREME的跑分提升在20%左右，和官方介紹一致。

我相信大家也很好奇A19 Pro的GPU能效以及iPhone 17 Pro的散熱表現，對此我們也進行了測試，我們選擇使用3DMark Wild Life EXTREME STRESS TEST進行循環壓力測試，測試結果顯示iPhone 17 Pro的穩定性是66.8%，相比前代產品確實有着較大的提升。

遊戲方面，我們進行了經典的《崩壞：星穹鐵道》黃金的時刻跑圖實測，測試時間為15分鐘，畫面設置為非常高+60幀，實測平均幀率均為59幀。

另一個顯著的區別是接口速度。雖然兩款機型都統一採用USB-C，但標準版的數據傳輸仍被限制在USB 2.0的水平，而Pro 則支持USB 3高速傳輸。如果你只是偶爾導出照片，差異不大，但如果經常要傳輸大體積的4K視頻素材，這種差距就意味着每天都在浪費時間。

系統方面，iOS26的更新更像是細節潤色。電話和訊息篩選機制更實用，動畫銜接更加順滑，整體使用體驗依舊穩定。但所謂的智能功能在本地化限制下存在感不強，絕大多數用戶的日常感受仍集中在顯示、續航和相機上。

3. 影像：硬件小步慢跑

影像體驗是Pro與標準版差距最明顯的地方。今年Pro的策略並不是繼續堆規格，而是重新調整了長焦的實現方式。它從去年的5倍光學退回到4倍，但傳感器升級到了4800萬像素，並通過裁切和多幀合成覆蓋了更長的等效焦段。

在日光條件下，這樣的組合確實能帶來更完整的遠景層次與更自然的人像壓縮感，但在弱光環境中，長焦畫質依舊無法與主攝匹敵。

標準版則沒有長焦，只能通過主攝裁切模擬。它的主攝和超廣角經過升級，邊緣畫質、畸變控制和視頻連拍的表現比上一代更穩，成片觀感接近去年Pro的水平。但在遠攝、人像和跨鏡頭一致性上，差距依舊存在。對於普通用戶而言，日常拍照和社交分享完全足夠，但對重度影像創作者來說，Pro的長焦和多鏡頭一致性才是不可或缺的。

此外，Pro在視頻拍攝方面還帶來了部分專業向功能：支持更高碼率、ProResRAW、Genlock（用於多設備同步拍攝）等特性，這些新功能使其在創作者用途上更具說服力。普通用戶可能很少用到，但對專業視頻工作流是加分項。

總之，影像是Pro差異化最直觀的舞台。標準版在大多數社交/日常場景下表現足夠，但當你需要「拉遠拉細節」「影像一致性」「多鏡頭視頻」這些更苛刻的任務時，Pro的能力優勢才真正體現出來。

4. 續航：等級森嚴

續航與充電是iPhone 17系列最能讓用戶感受到進步的地方。這次iPhone 17標準版終於也支持了40W快充，不過也不用被蘋果的新充電器誤導，根據我的實測，對於大多數用戶來說，你們手中的35W甚至30W充電器依然能夠滿足快充需求。至於具體充電結果，大家可以直接看下圖。

我們還進行了包含遊戲、短視頻、網劇、拍攝、在線閲讀等場景的5小時重度續航測試，經過實測，iPhone 17剩餘63%的電量，iPhone 17 Pro剩餘了69%的電量。

寫在最後

整體來看，iPhone 17的定位是「補齊短板後的全面進步」。它在屏幕、續航和充電上的升級讓大多數用戶不再有被迫選擇Pro的壓力。對於從iPhone 12、13或更早代升級的用戶而言，標準版幾乎能滿足全部需求，體驗上的提升非常明顯。

iPhone 17 Pro的價值在於那些更專業的場景，它為重度遊戲玩家、視頻創作者和專業內容生產者提供了更強的保障。散熱、長焦和高速傳輸這些差異並非人人需要，但一旦進入高負載或專業工作流，就會成為必須依賴的優勢。

但是，這些升級都像是對安卓手機的某種戰術回應，在iPhone 17系列上，我們還是沒有看到曾經蘋果所具有的那種獨一無二的創新。從產品力上來說，我相信iPhone 17可以創銷量新高，iPhone 17 Pro系列也能有不錯的銷量成績。但iPhone這塊招牌，恐怕已經愈發泯然眾人了。

