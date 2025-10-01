Sony FE100mm F2.8 Marco GM登場｜10年磨一劍！實試最強百微鏡王

Sony FE 100mm F2.8 Macro GM登場｜Sony正式發佈其 G Master 系列的最新成員——FE 100mm F2.8 Macro GM OSS，為攝影界帶來一顆期待已久的中遠攝微距鏡頭。這不僅是 G Master 陣容中近10年以來專為微距攝影而設的鏡頭，更以其突破性的1.4倍原生放大率及卓越的光學性能，令攝影師捕捉超越肉眼所見的奇幻細節，開創全新的視覺領域。



兼容增距鏡釋放2.8倍微距潛能

傳統的微距鏡頭普遍提供1.0倍（1:1）的放大率，即感光元件上的成像大小與實物相同。然而，Sony 全新 FE 100mm F2.8 Macro GM OSS 打破了這個常規，將原生最高放大率提升至前所未有的1.4倍。在最近0.26米的對焦距離下，攝影師能捕捉到比實物更大的影像，呈現出以往難以察覺的紋理與細節，無論是花蕊的精細結構，還是昆蟲的複眼紋理，都能鉅細無遺地呈現。

更令人振奮的是，這支鏡頭完全兼容 Sony 自家的 1.4x 和 2.0x 增距鏡。當配合 SEL14TC 時，放大率可達驚人的2.0倍；而配合 SEL20TC 時，更能實現高達2.8倍的終極微距拍攝能力。這種超越實物大小近三倍的放大效果，讓攝影師得以探索一個嶄新的微觀宇宙，將微不足道的尋常事物，轉化為充滿視覺衝擊力的藝術作品。

G Master頂級光學工藝

新鏡在光學質素上絕不妥協。鏡頭採用了最新的光學設計，無論在畫面中央還是邊緣位置，鏡頭都保持著極高的解像力和對比度，確保影像每一處都清晰銳利。鏡頭搭載了全新的11片圓形光圈葉，能營造出近乎完美的圓形光斑，虛化效果自然流暢，過渡柔和。此外，鏡頭內部配備了2片 XA（極致非球面）鏡片及2片 ED（超低色散）鏡片，並採用了 Nano AR II 塗層。XA 鏡片經過精密調校，能有效控制球面像差，並徹底抑制散景中的「洋蔥圈」現象，帶來極致純淨的虛化背景，讓主體更為突出。

上手試拍相片👇

1／320s F8 ISO 400

1／320s F5.6 ISO 400

1／125s F5.6 ISO 400

輕巧堅固設計

在擁有頂級規格的同時，新鏡亦兼顧了便攜性與操控性。鏡頭重量僅為646g，尺寸為 Ø81.4 x 147.9 毫米，相對輕巧的設計減輕了長時間戶外拍攝的負擔。鏡身具備防塵防潮設計，為在嚴苛環境下工作的專業攝影師提供了可靠的保障。加上優化光學影像穩定技術，利用先進的光學影像穩定技術確保手持拍攝時的極致清晰度。加上Z軸防震效能提升，可精準補償角度、位移及景深模糊，實現更高級的手持微距防震穩定表現。