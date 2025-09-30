Marvel Tokon｜英雄顛覆傳統4vs4爽快格鬥體驗｜TGS2025現場試玩

Marvel Tokon TGS2025現場試玩｜記者在東京遊戲展2025（TGS2025）的現場中，一款遊戲燃起了記者心中的「格鬥之魂」便是PlayStation攤位展出的《Marvel Tokon: Fighting Souls》。作為Marvel格鬥遊戲系列的忠實支持者，筆者懷著極高的期待度，體驗了這款預定於2026年登陸PC與PlayStation 5的全新作品。短暫的試玩時間結束後，可以肯定地說，這款遊戲不僅繼承了系列作的爽快感，更以其大膽創新的核心機制，為團隊格鬥遊戲開創了全新的格局，成為目前最期待的格鬥遊戲。



TGS 2025現場有不少Marvel Tokon試台機於PlayStation攤位

共享生命值系統：顛覆傳統的團隊戰略

《Marvel Tokon》最核心的變革，在於其4v4團隊戰的底層設計。傳統的團隊格鬥遊戲，例如《Marvel vs. Capcom》系列，允許玩家在角色受傷時將其換下，讓後備角色上場戰鬥，受傷的角色則能在後方緩慢回復體力。這種設計催生了「龜縮」或拖延時間等待角色回復的戰術。《Marvel Tokon》則徹底顛覆了這一點，其最破格的設定在於——整支四人隊伍將共享同一條生命值。

暫時只可試玩8位Marvel英雄

這個改動看似簡單，卻從根本上改變了遊戲的戰略思維。在試玩過程中，深刻體會到，這設計逼使玩家必須採取極具侵略性的進攻策略。由於沒有角色輪換回血的機會，任何一次失誤所損失的血量都是全隊的共同損失，戰鬥的節奏因此變得異常緊湊且充滿壓迫感。玩家無法再依賴後備角色作為「保險」，每一刻都必須全力以赴，思考如何以最高效率擊倒對手，而非如何自保。

創新助攻系統

除了共享生命值，《Marvel Tokon》的助攻系統同樣充滿巧思。在傳統作品中，玩家可以隨時呼叫所有後備角色進行助攻，但在本作，玩家開局時只能使用三位助攻角色中的一位。另外兩位助攻夥伴需要透過達成特定遊戲內條件來解鎖，例如輸掉一個回合，或是成功將對手擊飛至場景的不同區域。

有點大亂格型式的2人格鬥

這種漸進式的解鎖機制，為戰局增添了豐富的動態變化與戰術層次。它不僅為處於劣勢的玩家提供了翻盤的可能，也鼓勵玩家更積極地利用場景互動來爭取優勢。此外，助攻角色分為「射擊型」（Shooter）、「垂直型」（Vertical）與「突擊型」（Assault）等多種類型，玩家需要根據戰況選擇呼叫最合適的援助。更重要的是，在連擊過程中呼叫助攻，將會消耗一部分的特殊計量條。這意味著玩家無法再肆無忌憚地濫用助攻，每一次呼叫都成為一次重要的資源管理決策，需要在延長連擊傷害與保留超必殺技資源之間作出權衡。

將對手轟上天空再連不同連續技

在試玩中，體驗了美國隊長、暴風女及末日博士等經典角色，他們不僅保留了玩家熟悉的招式，更與全新的助攻系統產生了絕佳的化學作用。遊戲亦保留了發射器（Launchers）與超必殺技等爽快元素，同時加入了一套獨特的「反制之反制」系統，可以暫時鎖定對手的助攻能力，進一步加深了攻防之間的心理博弈。總括而言，遊戲易學難精，爽快感十足，非常令人期待的格鬥新系列。