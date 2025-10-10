蘋果摺疊iPhone明年登場？採用A20晶片　側邊Touch ID經典回歸

從多方權威爆料基本可以確定，蘋果將會在明年9月發佈首款可摺疊iPhone，與iPhone 18 Pro系列同台登場。



新機2025年3月已進入富智康「新產品導入（NPI）」階段，2025年Q3末至Q4初（9-10月）啟動試產，2026年Q2進入大規模備貨。

蘋果首款摺疊iPhone，被傳明年登場（X@Der Jürgen；01製圖）

+ 5

屏幕主要由三星顯示供應，蓋板玻璃採用康寧超薄UTG玻璃，由General Interface Solution（GIS）負責切割與質檢。

整體規格如下

採用類似三星Galaxy Z Fold的「書本式」內摺設計，摺疊狀態厚度9-9.5mm，展開後厚度4.5-4.8mm，比iPhone Air更薄，使用鈦金屬材質減重。

鉸鏈為鈦合金+不鏽鋼組合，並加入液態金屬（通過壓鑄工藝製造），提升鉸鏈強度與抗疲勞性，同時減少屏幕摺痕，與目前主流大摺疊一樣採用雙屏設計。

外屏：5.5英寸，分辨率2088×1422，像素密度460PPI，採用打孔攝像頭設計，尺寸接近常規iPhone，滿足日常快捷操作。

內屏：7.8英寸，分辨率2713×1920，4:3比例，像素密度428PPI，通過內置金屬應力分散板實現「近乎無摺痕」效果，同時支持自修復塗層技術，提升抗刮性。

統一搭載柔性OLED面板，支持HDR顯示，延續蘋果一貫的廣色域表現，支持ProMotion自適應刷新率（1-120Hz）。

處理器預計為A20系列，搭配LPDDR5X內存與UFS 4.0存儲，性能對標同期iPhone Pro機型；搭配蘋果第二代自研C2基帶，無物理SIM卡槽（僅支持eSIM）。

採用與iPhone 17 Air同源的高密度電池，支持40W有線快充與15W MagSafe無線充電。

取消Face ID，改用類似iPad的側邊按鍵集成Touch ID設計，以節省內部空間，這是iPhone產品線時隔多年首次回歸指紋識別功能。

整機共4顆攝像頭——外屏前置打孔單攝、內屏屏下單攝（USC）、後置雙攝，後置主攝為4800萬像素，支持傳感器位移式光學防抖。

定價方面，美國市場起售價預計1800-2500美元，換算港幣約1.4萬-1.9萬元，成為史上最貴iPhone。

值得注意的是，除摺疊iPhone外，蘋果還在同步推進摺疊iPad研發，計劃2028年推出，展開後屏幕18-20英寸。

延伸閲讀：蘋果iOS 26正式發布！Liquid Glass帶來視覺革新 25款機型可升級（點擊連接看全文）

+ 6

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】