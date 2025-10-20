ROG Xbox Ally X上手實測｜高效能好手感、Windows掌機令人滿意嗎

ROG Xbox Ally X上手實測｜手提遊戲主機市場的競爭已進入白熱化階段，當 Steam Deck、Lenovo Legion Go 等產品各據一方時，由 ROG 與 Microsoft 聯手推出的 Xbox Ally X 成為焦點。作為資深遊戲記者，有幸率先借得這部 Ally X 進行開箱與實機測試，花了一星期時間深入試玩這部「號稱」解決了 Windows 掌機痛點的旗艦機，究竟表現如何。



ROG Xbox Ally X 上手實測

ROG Xbox Ally X 開箱與設計

Ally X 的包裝設計已體現其旗艦定位，厚實的盒子配上 RGB 元素的細節處理，營造出濃厚的電競氛圍。打開包裝後，除了主機本體，配件包括一枚與之前ROG Ally同樣的 65W USB-C 充電器，以及一個採用回收材料製作的「紙」支架。雖然為環保出一份力，但耐用性實在令人質疑。可能最後還是需要另購一個較耐用的支架會較好。

ROG Xbox Ally X 包裝相當簡潔

Ally X 延續了 Ally 系列的核心設計語言，但機身採用更沉穩的黑色，看起來質感好像提升了一點。不過，拎上手後感覺膠感十足，完全比不上之前ROG Ally的質感，這方面稍為另一失望。機身比一般掌機略厚，重量亦微增至約 1.5 磅，但因為主要是為了容納增加的 80Wh 大電池以及優化的散熱結構，因此還可以接受。機身頂部具備2個高速 USB-C 埠，其中一枚更支援 USB4/Thunderbolt 4 規格，以及一個高速 microSD 卡插槽。

機頂有2個USB Type C以及一個microSD卡槽

Xbox手掣的握持與霍爾效應搖桿

Ally X 在人體工學方面的改進，認為比較亮眼的賣點之一。因為參考了Xbox手掣的設計，因此可算是「用過最舒適的遊戲掌機」。它深度借鑒了 Xbox 控制器的設計，配備了更深更彎曲的握持把手。雖然機身變厚，但這種設計確保了長時間遊玩時，手掌能夠獲得更充足的支撐，有效防止手腕疲勞和滑動，大大提升了「抓機」的手感。

Xbox手掣的握持與霍爾效應搖桿

在操控組件方面，Ally X 採用了非對稱搖桿佈局，並升級為霍爾效應搖桿 (Hall Effect Joystick)，徹底消除了長久以來困擾電競玩家的搖桿飄移問題。ABXY 按鈕經過強化，脈衝扳機 (Impulse Triggers) 帶來的強力觸覺回饋，讓射擊和格鬥遊戲的沉浸感更上一層樓。機背增設的 M1/M2 巨集鍵位置設計精妙，即使是手指較長的使用者，也能輕鬆用中指觸及，確保操作的即時性。加上新機對應震動反應，無疑為操作手感添分。

與Xbox手掣相近的好手感

ROG Xbox Ally X 遊戲實測性能

Ally X 的內在核心是 AMD Ryzen AI Z2 Extreme 處理器，搭配 24GB LPDDR5X-8000 記憶體。然而，其性能超越其他 Windows 掌機。不同於其他 Windows 掌機直接啟動到傳統桌面，Ally X 會直接引導進入 Xbox 全螢幕介面 (Xbox UI)。這個專屬介面有效繞開了 Windows 11 系統在後台運行的許多不必要進程，大幅度釋放了處理器和記憶體的資源，為遊戲提供了更多的效能空間。評測數據顯示，這種優化帶來了戲劇性的幀數提升。

利用Xbox Ally X玩PlayStation遊戲，非常有趣。

在遊戲實測中，Ally X 的表現十分驚喜：

《Spider Man 2》：難得在「Xbox」主機上可以玩PlayStation的遊戲，調節至1080p畫質時，仍然可以40fps流暢地遊玩。

《Gears of War: Reloaded》表現同樣穩定，無需最高功耗即能流暢達到 60FPS。

《Elden Ring》在 1080p、高畫質設定下，依然能夠保持 30FPS 以上的幀數，雖然機身溫度會升至約 75度，但這運行 AAA 大作的強勁能力完全沒有問題。

《Monster Hunter Wilds》的測試亦令人滿意，中高畫質下幀數約為 30-40FPS；但當即時開啟 AMD FSR 幀生成技術後，幀數瞬間躍升至 60FPS 以上，遊戲體驗變得更加流暢。

至於對效能要求較低的獨立遊戲，例如《Hollow Knight: Silksong》，Ally X 更能展現其效率，在最低功耗設定下也能輕鬆達到 60FPS，且溫度僅約 46 C，幀數甚至可衝破 300FPS。

新機亦也因其PC本質，可無縫支援 Steam、Epic Games、GOG 等多個啟動器，並統一在 Xbox 聚合遊戲庫中啟動，極大改善了 PC 掌機多平台的混亂問題。

ROG Xbox Ally X功耗還說不錯

可以轉換不同的性能、遊戲、操作模式

ROG Xbox Ally X 優點與缺點分析

在優點方面，Ally X 成功地將 Xbox 級別的人體工學設計帶到 PC 掌機上，加上霍爾效應搖桿和 80Wh 大電池，是目前市場上操控手感最佳、續航力最持久的選擇之一。更重要的是，微軟與華碩透過 Xbox UI 成功地「去 Windows 化」，讓玩家能夠將注意力完全集中在遊戲上。

以手機Windows遊戲機而高，這台ROG Xbox Ally X性能的確十分強。

然而，Ally X 也存在幾個主要缺點。最讓人遺憾的是，儘管價格高昂，Ally X 仍舊採用 IPS 面板而非 OLED 螢幕。在對比度、色彩飽和度和黑場表現上，OLED 螢幕能為遊戲帶來更震撼的視覺體驗，缺少 OLED 是其設計上的一大敗筆。其次，為了維持高性能，風扇噪音在重度負載時會變得相當明顯，建議玩家需佩戴耳機。

機背2粒function鍵比起之前的ROG Ally設計稍為細粒

另外，Xbox Pass最近的加價，亦令大家新機入手的意欲稍減。雖然名為 Xbox Ally，但它無法原生運行 Xbox 主機遊戲，必須透過串流方式解決，且缺乏 Xbox Series X/S 上的「快速恢復 (Quick Resume)」功能，也無法像 Steam Deck 或 Nintendo Switch 那樣實現可靠的即時「休眠/喚醒」（Ally X 使用 Windows 的休眠，可能導致遊戲恢復後出現錯誤或幀數下降）。

總括而言，ROG Xbox Ally X 是目前 Windows 掌機領域的頂級競賽者，其性能、續航和手感都達到了業界頂尖水平。至於這部價格逼近 $7000元旗艦機是否物超所值，將取決於玩家對極致性能與舒適手感的追求程度。

整體評分：8／10