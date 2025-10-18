HONOR X9d 登場｜瑞士SGS三防認證＋8300mAh超大電池｜售價＋優惠

HONOR X9d 登場｜售價＋優惠｜HONOR早前正式發佈旗下X系列的最新產品 — HONOR X9d，新手機憑藉其瑞士SGS認證的IP69K旗艦級防水能力、高達8,300mAh的青海湖電池以及2.5米超強防摔機身，全面提升朋了中階智能手機的體驗。HONOR X9d在防水、防摔及防塵的極限「三防」功能上進行了全面升級，旨在各種極端場景下都能安心使用。



頂級防水防塵防摔 IP69K與瑞士SGS認證的全面防護

HONOR X9d在防護性能上達到了非常高的水平，是市場上唯一同時獲得IP66、IP68、IP69和IP69K多重旗艦級防水認證的智能手機。其機身內置的3層防水結構2.0，能為手機提供周全保護，輕鬆應對沖洗、潑濺、污水以至高壓水槍噴射等複雜水環境。在研發過程中，HONOR X9d經歷了逾萬次嚴謹的防水循環測試，確保手機可在1.5米深的水中浸泡長達30分鐘後仍可正常運作。此外，手機還支援AI暴雨觸控和AI手套觸控技術，用家手濕或佩戴手套的情況下，屏幕操作依然保持流暢。

除了卓越的防水性能，HONOR X9d的防摔能力同樣出眾，榮獲業界首個瑞士SGS三重防護頂級性能認證，以及SGS全機五星綜合可靠度認證 。機身採用了品牌獨家的超彈防摔技術、超堅韌的鋁矽玻璃和非牛頓流體層。結合業界首創的6層緩衝設計與特設的避彈衣級架構緩震層，其吸震效能大幅提升，能夠承受高達2.5米的意外跌落和氣槍射擊，抗衝擊性能提升了112%。即使手機不慎跌落在卵石、瀝青或大理石等堅硬表面，也能有效避免機身損壞。

8300mAh青海湖電池與智能充電技術

在續航方面，HONOR X9d配備了市場上最大容量的8,300mAh青海湖電池，提供超乎想像的持久電量。HONOR自研的電池抗老化演算法，使電池具備長達6年的健康壽命，在正常使用情況下可連續三天無需充電。根據官方測試，單次充電後，HONOR X9d能支援長達52.5小時的音樂串流、23.8小時的網上影片播放或16.8小時的遊戲運行。手機更支援7.5W有線反向充電功能，可化身為行動電源為其他設備供電。同時，多點溫度監測技術確保電池在-30°C至55°C的嚴苛環境下仍能穩定運作。當電量僅剩2%時，超省電模式仍可維持長達60分鐘的通話時間，而66W HONOR SuperCharge快充技術則能讓手機迅速恢復電量。

一億像素攝影系統

HONOR X9d搭載了1.08億像素的超感光主鏡頭，配備1/1.67吋大型感光元件，能夠捕捉細節豐富且高亮度的影像。主鏡頭同時支援光學防手震（OIS）和電子防手震（EIS），有效減少因晃動造成的影像模糊 。手機亦整合了多項實用的AI修圖功能，如AI圖片移除、AI智能退地和AI擴圖等，簡化了相片編輯流程。

顯示方面，HONOR X9d配備一塊6.79吋的護眼OLED屏幕，支援10.7億種色彩和1.5K超高清像素，帶來沉浸式的觀看體驗。屏幕採用有機去氘化發光材料，支援高達120Hz的刷新率和6000nits的峰值HDR亮度，畫面流暢且清晰銳利 。此外，手機還具備全面的護眼功能，包括AI離焦護眼、3840Hz PWM無風險調光及硬件級低藍光等，確保長時間使用下的舒適感。

超卓硬件性能與流暢操作體驗

HONOR X9d搭載了Snapdragon 6 Gen 4處理器，其GPU性能相較上一代提升了29%，CPU性能則提升11%，確保了流暢的操作體驗和更佳的圖像處理表現。在HONOR創新的RAM Turbo技術加持下，12GB的運行記憶體可擴展至相當於24GB，能夠輕鬆處理多項任務和切換應用程式。

售價與預訂優惠

HONOR X9d的建議零售價為$2,699，提供12GB + 256GB版本，並備有紅、青、金及黑四款配色。

預訂期由10月16日至10月22日，凡於官方店、特約零售商及各大網店平台預訂HONOR X9d，即可獲贈總值超過＄1,500的豐富禮品。包括HONOR CHOICE Watch 2i、HONOR CHOICE 藍牙音箱 Pro，以及180天只換不修服務和碎屏寶服務（首年一次）。