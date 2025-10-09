iPhone 11 Pro Max被列入復古產品　蘋果官方維修服務需要注意

日前，蘋果官網新增兩款復古產品，分別為iPhone 11 Pro Max和Apple Watch Series 3。



iPhone 11 Pro尚未包括在內，因為它的銷售時間較長。

Apple已將iPhone 11 Pro Max被列入復古產品（Apple）

據了解，蘋果會將停售超過5年的設備標記為復古產品，蘋果及授權服務商可在備件可用的情況下繼續提供維修服務，直至兩年後進入「過時產品」行列。

Apple已將部分Apple Watch Series被列入復古產品（Apple）

值得一提的是，雖然iPhone 11 Pro Max已成為復古產品，但依然能夠升級到最新的iOS 26系統。不過，這或許將是它最後一次獲得大版本更新。

據悉，iPhone 11 Pro Max於2019年9月發佈，售價9,499港元起，該機是蘋果首款三攝旗艦，三顆鏡頭分別是廣角、超廣角、長焦鏡頭，像素均為1200萬。

最高支援4K 60 fps視頻拍攝，拍攝時支援2X光學變焦，最高支援6X數碼變焦。

iPhone 11 Pro Max採用6.5英寸劉海屏，搭載A13處理器，支援18W快充。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】