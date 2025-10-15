iPhone 17訂單傳聞「極不尋常」 備貨量或創新紀錄背後暗藏玄機
撰文：T客邦
出版：更新：
根據投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師指出，Apple近期計劃上調iPhone 17系列的生產量，原本2025年的訂單目標落在8,400萬至8,600萬部之間，最新預估將增加至9千萬部以上。
這次增產的重點放在iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max，原因是較平價的iPhone Air 銷售表現低於Apple先前的期待，若消息屬實，代表Apple在需求評估上出現偏差，低估了Pro系列的受歡迎程度，因此必須調整產能配置以符合市場狀況。
+3
分析師認為，推動這一波換機潮的主要來源，是仍在使用舊款iPhone的族群，隨著使用多年機種的比例逐漸增加，明年有更多人可能會進入換機週期，這對iPhone 17之後的產品，包括iPhone 18，以及預計在2026年問世的摺疊iPhone，都可能形成正面影響。
摩根士丹利預估，Apple在2025年的iPhone總銷量將達到2.43億部，不過分析報告同時也保留空間，認為若摺疊機型與Apple自家的智慧功能能夠帶動更多興趣，出貨量甚至有機會挑戰2.7億部。
雖然這樣的推測多少帶有「若需求增加，銷量就會提升」的直觀成分，但從Apple願意提前增加Pro系列產能來看，市場確實已經出現比預期更高的需求。
延伸閲讀：iPhone 17 Pro Max大型遊戲測試！多數可穩定30幀 GPU性能超預期（點擊連接看全文）
+8
蘋果CEO首次抖音直播帶貨成熱話 宣布iPhone Air下週在華開售iPhone 17系列被爆低配版硬碟 蘋果成本控制導致擴容升級被封死iPhone Air評測 告別蘋果沉重旗艦機 極致輕薄手感的嶄新選擇iPhone 17e傳採用A19晶片與iPhone 16e同屏幕 蘋果入門機也瘋狂iOS 26.0.1電量測試｜比較7款iPhone iPhone 13升最多 放心升級大摩﹕蘋果iPhone 17需求勝預期 料下半年產能增至9000萬部iPhone 17深度評測：標準版補齊不足 Pro版專業有餘但創新乏力
【本文獲「T客邦」授權轉載。】