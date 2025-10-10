iPhone 17e傳採用A19晶片與iPhone 16e同屏幕 蘋果入門機也瘋狂
撰文：Mobile Magazine
今年2月Apple發表了全新iPhone 16e手機，取代SE系列成為入門向iPhone選擇。近日網絡開始流傳後代機型iPhone 17e資訊，如將升級採用iPhone 17同款A19晶片，及最快於2026上半年面世。
據外媒Apple Insider在X帳號透露，流出消息基本認同iPhone 17e將於2026上半年發佈，惟確切日子說法不一，有與前代同期2月推出、也有5月說法。
機身配置部份，同樣廣為消息源認同說法，指iPhone 17e將升級iPhone 17同款A19晶片，不過就可能與前代一樣，在CPU及GPU核心數量作出刪減。
畫面方面現時流行說法有iPhone 17e或沿用iPhone 16e同款凹屏，但亦有消息指其將採用iPhone 16同款動態島開孔屏，後者如屬實則將整合全線iPhone外觀。
Mobile Magazine短評：現時iPhone 17e流出消息主要為晶片跟螢幕配置，其中即使裝置用上減核版A19晶片，但效能提升仍舊明顯，在日常操作將能更直觀體驗。
【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】