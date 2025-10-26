真人版《Kpop獵魔女團》？導演潑冷水稱1原因恐失動畫絕妙風味

《Kpop 獵魔女團》在今夏於 Netflix 上線後立即爆紅，成為全球現象級的作品，作為一部串流平台最成功的作品之一，製作續作是肯定的。實際上，目前續作也已在籌備當中，也有報導提到它會推出真人翻拍版。



《Kpop 獵魔女團》講述了韓國 K-pop 人氣女子團體 HUNTR/X 成員「魯米」、「米拉」及「佐依」的故事，該作中還含有「Saja Boys」這個男子團體。但身為本片聯合導演的瑪姬·姜（Maggie Kang）卻不太看好這部作品真人化。

這部動畫有很多基調和喜劇元素都非常適合動畫製作，我真的很難想像這些角色在真人世界裡的樣子。如果把這些角色拍成真人版，整體氛圍會變得太寫實了，失去了原作那種誇張或幻想的調性。 瑪姬·姜（Maggie Kang）

另一位導演克里斯·艾伯翰斯（Chris Appelhans）也對此表示贊同認為：「動畫最棒的一點，就是你能把那些現實中不可能兼具的特質融合在一起。」

像是魯米這個角色可以同時是個搞笑角色，下一秒又邊唱歌邊來個旋身後踢，接著自由落體從天空墜下。動畫的樂趣就在於你能不斷突破、提升「可能性」的界線。我記得過去有很多動畫被改編成真人版，但常常會讓人覺得有點僵硬、不自然。 瑪姬·姜（Maggie Kang）

關於《Kpop 獵魔女團》推出真人翻拍版，是來自今年8月的The Wrap的報導，當時他們提到Netflix在考慮透過續集及其他方式來擴大其世界觀。首先是「兩部續集」，藉此將《Kpop 獵魔女團》打造成電影三部曲。同時也在考慮製作舞台音樂劇、影集與翻拍真人版。

