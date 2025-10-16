Windows 10停止支援有轉機！Microsoft提供30美元續命一年選擇

日前，Microsoft官方已經正式停止對Windows 10操作系統的支持服務，不再獲得技術協助、功能更新和安全更新。



全球大約有4億台PC還在使用Windows 10系統，雖然正常使用沒問題，但是安全風險會大幅提高。

Microsoft允許用戶花費29.99美元加入「擴展安全更新」（ESU）計劃，可以再獲得1年的安全維護。

Microsoft允許用戶話費29.99美元加入「擴展安全更新」（ESU）計劃，可以再獲得1年的安全維護。（ Microsoft Store）

不過最近因為歐洲地區的環保組織批評Microsoft停更不符合綠Microsoft保的要求，微軟給了歐洲地區一年免費ESU支持，他們只需登錄Microsoft賬戶即可獲得免費的Windows 10 ESU服務。

非歐盟地區用戶則必須同步設置至OneDrive方可使用，用戶可在系統「Windows更新」頁面點擊「立即註冊」（Enroll now），使用Microsoft賬戶登錄並將設置同步至OneDrive後，啟用該功能。

Microsoft表示：「如果您在遷移至Windows 11或Copilot+PC前需要更多時間，『擴展安全更新（ESU）』計劃將幫助您保護Windows 10設備至2026年10月13日。」

延伸閲讀：Windows 11更新卡在99%停住？微軟內建神器馬上解決：記得要重啟（點擊鏈結看全文）

+ 8

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】