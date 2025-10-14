Windows 10支援正式結束　用戶將面臨升級、付費或留守三大抉擇

Windows 10已在2025年10月14日正式結束支援。Microsoft將不再提供免費的安全更新、錯誤修正與技術支援。對於還在使用Windows 10的數億名使用者來說，這代表你必須做出選擇：升級到Windows 11、加入延伸安全更新計畫（ESU），或乾脆換一台新電腦。



不過，終止支援並不等於電腦會「當機」或無法使用。作業系統依然可以開機、應用程式也都還在，只是隨著時間延續，沒有安全更新的電腦會變得越來越危險，也越來越不方便使用。

支援終止到底是什麼意思？

簡單說，Windows 10將從此不再獲得任何新的修補或功能升級。雖然表面上電腦照常運作，但當新的資安漏洞出現，你的系統就不會再被修補，這對於有連網需求的使用者來說，是一個重大的安全風險。

更重要的是，未來的應用程式、網頁瀏覽器、甚至硬體裝置也可能不再支援Windows 10，導致無法安裝或運作，讓你的電腦逐漸被時代淘汰。

支援結束後，電腦還能用嗎？

當然可以。你還是能開機、編輯文件、瀏覽網頁，甚至看影片也不成問題。而且Microsoft Defender防毒軟體會繼續提供病毒碼更新至2028年，有一定程度的防護效果。

但要注意，作業系統核心已不再更新，若出現重大漏洞，將無法防禦。光靠防毒軟體已無法提供完整保護。未來幾年內，使用者可能會碰上：

某些App不支援安裝；

瀏覽器無法開啟新版網站；

硬體驅動程式停止更新，無法使用新設備。



想繼續用Windows 10？還有這三個選擇

選項一：加入「延伸安全更新（ESU）計畫」

微軟首度開放一般消費者參加原本專為企業設計的「ESU計畫」，讓你可以再延長一年安全更新，直到2026年10月13日。

加入方式有兩種：

免費加入方式：使用Windows備份App將檔案備份到OneDrive，或兌換Microsoft Rewards的1,000點數；

付費加入方式：一次性購買授權，價格為30美元。



在歐洲地區，用戶可使用本機帳戶申請，但同樣需支付30美元。ESU只會提供安全修補，不包含任何功能更新。

你可以在支援終止當天（2025/10/14）之後隨時加入，最晚申請期限是2026/10/13。

選項二：升級到Windows 11

如果你的電腦符合升級Windows 11的硬體要求，這是最穩妥且未來可期的選擇。微軟未來所有新功能、安全修正與系統效能改善都會集中在Windows 11上。

若不符合升級條件，也可以透過第三方工具（如Rufus）手動建立安裝碟強行安裝。不過這種方式不受微軟官方支援，系統狀態會被視為「不受支援」，使用風險與後續更新穩定性都要自行承擔。

選項三：不升級、不付費，繼續用

如果你只是偶爾打打文件、不上網、單純當成離線工作機，繼續使用Windows 10並非不可能。但若你：

常登入帳號、操作網銀、網購；

有使用即時通訊、社群平台；

需要外接新硬體設備。



那麼留在Windows 10就會越來越危險，也可能無法正常使用。部分使用者也會考慮改用Linux系統，來延續舊電腦壽命，但這需要一定技術門檻，不適合一般用戶。

