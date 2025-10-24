你的iPhone可能白買了！這個聽電話「小眾」降噪功能　用過都說神

據媒體報道，一則關於「iPhone通話語音隔離」的討論今日衝上微博熱搜。



多位網友實測反饋稱，開啟該功能後通話時能完全屏蔽環境噪音，甚至身處車水馬龍的街道時，對方也難以察覺其所在環境。

蘋果官方客服表示，該功能實為「語音突顯」模式，適用於iOS 15及以上系統。用戶需在通話時從螢幕右上角下滑調出「控制中心」，點擊「[App] 控制項目」，在「音訊與影片」下方選取所需的咪高峰模式。

值得注意的是，客服稱該功能比較小眾，連自己都是第一次聽說，打開後會類似於耳機中的「通透模式」。

語音突顯功能是蘋果在iOS 16.4及更新版本中推出的一項功能。當你在嘈雜環境中，接聽或撥打電話時，開啟這項功能可以讓自己的聲音更清晰，也就是減少對方聽到的雜音，並放大你的聲音。

此外，iPhone還有「電話降噪」功能，在撥打或接聽電話，且聽筒放在耳邊時，降噪可以減少電話中的環境噪聲。將有效幫你減少聽到周圍嘈雜的聲，讓你能夠聽清楚對方講話的內容。前往「設定」 >「輔助使用」>「音訊與視覺」。

前往「設定」 >「輔助使用」>「音訊與視覺」（適用於iPhone 12 及較早型號）

