HONOR Magic8跑分破4百萬？2億像素超夜神長焦　價格極具競爭力

HONOR於10月15日晚在國內市場，正式發表備受期待的Magic8與Magic8 Pro兩款旗艦新機。全系配備Snapdragon 8 Elite Gen 5旗艦晶片與MagicOS 10操作系統。並首次引入專屬AI按鍵，於性能、影像、續航及AI交互體驗上實現全面突破!



Magic8採用6.58吋1.5K OLED直屏，支援120Hz LTPO自適應刷新率與4320Hz高頻 PWM調光，HDR模式下峰值亮度可達6000nits，全局峰值亮度為1800nits，在顯示效果與護眼之間取得完美平衡。而Magic8 Pro則將屏幕尺寸提升至6.71吋 (1256 x 2808)，同樣支援120Hz LTPO技術。

性能上，HONOR Magic8系列的全系搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5晶片，AnTuTu 性能跑分突破 4,000,000 分！

至於拍攝效能上，Magic8後置三鏡頭，分別搭載5000萬像OIS主鏡 + 5000萬像超廣角鏡頭以及6400萬像潛望式長焦鏡頭，支援3倍光學變焦。

至於Magic8 Pro則在拍攝規格上更為激進，搭載5000萬素超夜神主攝，配備1/1.3吋大底傳感器與f/1.6大光圈，並支援OIS光學防抖。並首創的2億像超夜神長焦鏡頭，採用1/1.4吋大尺寸傳感器，支援3.7倍光學變焦，無論是遠攝畫質還是夜拍能力都得到顯著提升。超廣角鏡頭同樣為5000萬像，提供122度廣闊視野。前置均配備5000萬像自拍鏡頭，而Pro版額外加入3D深感攝像頭，支援更安全的3D人臉識別功能。

續航方面，Magic8內建7000mAh大容量電池，支援90W有線快充與80W無線快充。Magic8 Pro更進一步，電池容量提升至7200mAh，有線充電功率升級至120W，無線充電維持80W。值得留意的是，國際版Magic8 Pro的電池容量將調整為6270mAh，支援100W有線與80W無線充電。

全系標配的AI按鍵成為Magic8系列的一大特色，長按即可喚醒Yoyo智能助理，還可自定義其他快捷操作，讓AI功能觸手可及。系統方面搭載MagicOS 10，整合多項AI功能，為用戶帶來更智能、更便捷的使用體驗。安全性方面，兩款機型均配備超聲波屏下指紋識別，而Pro版更獲得IP68/IP69/IP69K多重防護認證，提供全面的防塵防水保障。

Magic8系列現已在國內開放預訂，10月23日正式開售。Magic8供四種配置選擇，分別是12GB+256GB版售價4499人民幣、12GB+512GB版4799人民幣、16GB+512GB版 4999人民幣、16GB+1TB版5499人民幣。Magic8 Pro同樣提供四種配置，分別為12GB+256GB版5699人民幣、12GB+512GB版5999人民幣、16GB+512GB版6199人民幣、16GB+1TB 版6699人民幣。兩款機型均提供晨曦金、天青色與黑色三種配色選擇。

HONOR已確認 Magic8系列將很快登陸全球市場，具體國際版規格與售價將於後續公布。

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】