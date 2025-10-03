HONOR將軍澳新店開幕直擊！一連三日限定優惠 5G手機$388超抵買

HONOR將軍澳新店開幕限時優惠，5G手機$388超抵買｜HONOR近年積極拓展香港市場，繼元朗及沙田後，於本日（10月3日）正式開設本地第三間體驗店，選址將軍澳東港城 。新店旨在擴展其智能設備生態圈，為區內消費者提供親身體驗品牌旗下手機、平板、手提電腦等全線產品及創新AI功能的機會 。為慶祝新店開幕，HONOR由即日起推出一系列線限時優惠，指定5G智能手機將以低至$388的換購價發售。



將軍澳店限定快閃3重賞 $388入手5G手機

為慶祝新店投入服務，HONOR在新店推出一連三日的「快閃3重賞」活動 。由10月3日至10月5日，每日均有一款指定產品以得優惠換購價購買。活動首日（10月3日），HONOR X8a 5G（4+128GB）的換購價由$1,799大幅降至$388 。而在10月4日，顧客可以$99的換購原價$349的HONOR Earbuds X6無線耳機。活動最後一日（10月5日），HONOR X9a 5G（8+256GB）換購價由$2,699減至$999。只需要在這三日店內購買任何產品，都可以換購價購買這些超抵買產品，快閃限時優惠名額有限。

除了每日快閃優惠，將軍澳體驗店亦設有開幕獨家禮遇。由即日起至10月9日，凡正價購買任何HONOR手機、平板或手提電腦的顧客，即可獲贈HONOR Earbuds X3 Lite無線耳機（售價為$269）。贈品數量有限，送完即止 。

線下線上同步慶祝 全線分店推「即開即賞」

開幕慶祝活動並不僅限於將軍澳新店，在10月3日至10月9日期間，HONOR位於元朗和沙田的體驗店，將與新店同步舉行「即開即賞」禮遇。用家在三間體驗店中的任何一間，以正價選購任何HONOR手機、平板或手提電腦，便可獲得一次參與「即開即賞」遊戲的機會。獎品陣容涵蓋多款HONOR智能產品及周邊家品，當中包括價值$499的HONOR CHOICE Earbuds Clip、HONOR Scale 3體脂磅及22.5W超快充行動電源等。

與此同時，online store亦有相應優惠，由即日起至10月9日，HONOR官方網店下單，結帳時可享全單減免$50的折扣。所有開幕相關的推廣活動禮品及優惠名額均有限，售完或送完即止。