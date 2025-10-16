蘋果宣佈歐洲新款MacBook Pro將不再附贈充電器　是環保還是小氣

為了將保護環境的理念執行下去，蘋果也開始在電腦中去掉充電器了。



蘋果最新推出的14英寸MacBook Pro（搭載M5晶片）在歐洲地區，包括英國、愛爾蘭、德國、意大利、法國、西班牙、荷蘭、挪威等國銷售時，盒中將不再附帶充電器。

不過也不用太擔心，畢竟目前蘋果只是先拿歐洲作為試點，在美國及歐洲以外的其他國家，新款MacBook Pro依然標配蘋果70W USB-C電源適配器，但未來該計劃執行的符合預期，蘋果勢必要在全球推廣。

歐洲版產品只含USB-C轉MagSafe 3連接線，用戶需自行購買充電器。在英國，70W USB-C電源適配器售價為59英鎊。

蘋果近年來逐步取消了多數產品的充電器配置，理由是推進環保目標。事實上，最新款的AirPods 4和AirPods Pro 3不僅不配充電器，甚至不含充電線。

在不少用戶看來，蘋果取消配件後應下調產品售價，而不是拿環保當藉口。

