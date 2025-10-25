要和實體SIM卡說再見？eSIM全球都在用　除不用換卡外還有這優勢

近日，中國聯通、中國移動、中國電信已經同意獲批eSIM手機業務，對於國內通信行業來說里程碑節點。



有很多朋友不太了解eSIM到底是什麼，有什麼優勢，中國聯通發文進行了詳細解答。

與此同時，首款內地的eSIM手機iPhone Air也獲批上市，將於10月17日開啟預售，徹底放棄了實體SIM卡結構。

預計近段時間內地廠商也會推出eSIM手機，這也是未來的大趨勢，eSIM遲早會有一天成為主流。

什麼是eSIM？

eSIM的全稱是Embedded Subscriber Identity Module，也就是嵌入式SIM卡，是一種數字化的SIM卡技術。

eSIM對於普通用戶來說不是「可見」的實體卡片，它的物理硬件(安全硬件)在出廠前就被預先嵌入到了電子產品的硬件中，不可拆卸，使你能夠安裝多個電子SIM卡在手機運作。

eSIM也有其各自的電話號碼，除了應用在手機，也可在各種電子設備上使用。

eSIM和傳統SIM卡的區別

使用靈活性：

SIM卡要插卡換卡還得拔卡托，全世界出差則需要換運營商。eSIM則是不用換卡，在線就能切換運營商，大大提升旅行便利性。

設備設計：

SIM卡需要插卡孔，會佔用設備空間。eSIM沒有插卡孔，讓手機、手錶更輕薄，設計也更靈活。

多號管理：

SIM卡一部手機最多裝兩張卡，換號要換卡，eSIM卡一部設備能存多個運營商訊息，出國也不用買漫遊卡。

安全性：

由於eSIM沒有了用戶可見的實體卡，用戶在更換終端的時候，不能再簡單把SIM卡從老終端拔出再插入新終端，而是需要用新終端，連接電信運營商的遠程管理平台，重新下載eSIM電子卡，進一步降低了訊息安全風險。

eSIM的優勢

節省空間：由於不需要在終端上設計卡槽，所以採用eSIM設計的終端將更容易擁有更輕、更薄的機身。

節能環保：採用eSIM技術可有效節約SIM卡原材料與包裝材料，解決了實體SIM卡帶來的廢棄物排放問題。

安全性高：eSIM的訊息加密和安全措施更為複雜，更難被盜用或篡改；而且在終端丟失的情況下，只要終端口令不被攻破，SIM卡就不會被別人盜用。

