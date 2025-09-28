微型相機推薦｜低像素掀起熱潮？Z世代必備的潮流單品|時尚解碼

【genz/Z世代/潮流趨勢/時尚解碼】隨著Y2K熱潮，近年更掀起一股「縮小」風潮，上至美妝配件，下至日常用品，紛紛變化成為微型模型、扭蛋或手袋配件。誰能想到連實用的相機亦不遑多樣，緊隨這股時尚潮流風氣，推出許多像玩具般輕巧的微型相機，更引來一陣搶購熱潮。



微型相機是甚麼？

因著復古風潮，不少曾是「時代的眼淚」的相機，例如手持式攝錄影機、復古攝錄機CCD相機、間諜菲林相機等重新回到大眾視線當中，連菲林底片的需求與價錢亦因而上漲！最近亦因Kodak Charmera相機盲盒推出，令外形略似兒童相機，集輕巧與攝錄功能於一身的微形數位相機旋即走紅。

微型相機推薦｜Lomography Lomomatic 110 菲林相機連閃光燈 HK$898

作為原始的菲林種類之一，110底片源自70年代，為了滿足口袋即影即有相機而開發。當年亦因老電影中不時用其作為「間諜相機」之用，更一度成為流行產物。時移世易，110底片相機逐漸沒落，現在亦Lomography願意正式成為110底片的唯一生產商。

無論你是初次接觸攝影，或是想重溫當年的熱潮，不妨選擇這款操作簡單、輕巧便攜的Lomomatic 110 菲林相機！可愛如零食收納盒的長方體外觀，延續70年代的復古格式， 機身更具有自動曝光、多重和長時間曝光拍攝模式、區域對焦、可調ISO功能，與搭配可拆卸的閃光燈配件，另外配有多款顏色濾片以及創意底片款式，包括彩色負片、黑白、Redscale紅調負片和LomoChrome特效負片等。

微型相機推薦｜Lomography Lomomatic 110 菲林相機連閃光燈 HK$898（Lomography）

微型相機推薦｜ Diana Instant Square 方形即影即有相機連 Diana F+ 閃光燈及玻璃鏡頭套裝 HK$1,118

近年即影即有的功能日潮增多，不時可見結合新功能的即影即有相機，如結合數碼與即時打印功能、畫面更寬廣的廣角菲林格式、模擬不同菲林鏡頭效果等混合式即影即有相機。

這款Diana Instant Square 方形即影即有相機， 擁有強烈色彩、高飽和度、柔美的暗角和夢幻照片效果，加上輕巧的外形配合另設的攝影配件，如閃光燈、顏色濾片以及不同焦距鏡頭，全手動模式能夠讓你輕鬆拍出60 年代的經典魅力，重拾自主拍照樂趣！

微型相機推薦｜KODAK Charmera 鑰匙圈數位相機 HK$235

近期於Threads（脆） 走紅的KODAK Charmera 鑰匙圈數位相機，集盲盒、相機、錄影與鑰匙扣功能於一身。只有手掌心的大小，內置7款復古濾鏡與4款相框設計，能夠隨時隨地記錄生活。

微型相機推薦｜KODAK Charmera 鑰匙圈數位相機 HK$235（KODAK）

微型相機推薦｜Escura InstantSnap HK$399

有留意社交平台的話，應該對這款忽然在日本爆紅的輕巧相機並不陌生。作為品牌首款的數位相機，白色外型相當簡潔，透明取景器中有著對焦指引與相機規格，配合正面的快門按鈕，使用過程有如菲林相機般有種「盲拍」感，亦有著如同玩具般的可愛感。

微型相機推薦｜Escura InstantSnap HK$399（Escura）

微型相機推薦｜3COINS 迷你小相機 約HK$198

作為最一開始被追捧的微型相機，3COINS這款百元相機，平價又實用！機身重量僅約34.5克，不單可以攝影、拍照，更配有24 種不同的濾鏡風格，以及定時自拍和閃光燈功能，更可以作為頸飾或掛於手袋上。

微型相機推薦｜3COINS 迷你小相機 約HK$198（3COINS）

微型相機推薦｜ Leica Sofort 2 HK$3,300

Leica 這款Sofort 2，可以說是美觀與實用兼備的代表，致敬菲林機同時將即時攝影與數位化生活方式完美結合。輕薄機身，操作簡單，正面具有品牌標誌、自拍鏡、閃光燈和鏡頭效果轉盤。使用時，大家可轉動「光圈」環及「快門」轉盤，另外內附10款底片效果，更可以嘗試結合魚眼、微距和雙重曝光等10款鏡頭效果，輕鬆享受即時攝影的無窮樂趣。