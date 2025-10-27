Casetify x 百變小櫻 Magic 咭，經典魔法元素融合全新手機配件｜Casetify聯乘《百變小櫻 Magic 咭》手機殼、新配件｜Casetify將與風靡全球的日本經典動漫《百變小櫻 Magic 咭》（Cardcaptor Sakura: Clear Card）攜手，推出一系列以「Clear Card」篇章為靈感的全新手機配件。巧妙地注入了時下流行的 Y2K 復古美學，以 playful 且時尚感十足的柔和粉紅色調，帶領一眾粉絲重溫這部經典之作的動人魅力。



《百變小櫻》作為一個跨世代人氣動漫，其 enchanting 的魔法杖、奇幻的飛天生物以及神秘的魔法書，至今依然牽動著不少粉絲的心。Casetify 今次讓粉絲們在重溫童年回憶的同時，能透過一系列設計精美的配件，為自己的電子裝置增添獨特的 Y2K 風格。

Casetify x 百變小櫻 Magic 咭，經典魔法元素融合全新手機配件

重現經典角色與卡牌設計

今次聯乘系列的核心，無疑是多款設計精緻的手機殼。Casetify 推出的《百變小櫻》Clear Case 系列，讓粉絲能隨心選擇自己喜愛的角色，包括主角木之本櫻、李小狼、基路仔，以及多款設計華麗的 Clear Card（透明咭）圖案。手機殼的設計不僅還原了動漫中的魔法氛圍，更融入了 Casetify 標誌性的強悍防護功能，兼顧了外觀與實用性。

Clear Case 系列可隨心選擇自己喜愛的角色，包括主角木之本櫻、李小狼、基路仔

最有趣其Custom Case Call case 可以選擇小櫻、小狼、基路仔

系列中最具收藏價值的亮點產品，是一款極具創意的「Custom Case Call 小櫻、小狼、基路仔」（自訂來電手機殼）。這款手機殼的設計靈感源自千禧年代的懷舊按鍵式電話，採用了充滿 Y2K 風格的粉色 cyber 設計，並印有來自角色「incoming call」（來電）的玩味圖案。用家可以在三位主角中任選其一，每位角色更提供幾種不同的場景畫面，合共九種版本可供選擇，讓用家每次拿起手機，都彷彿能與心愛的角色即時連線，滿足粉絲的收藏意欲。

從基路仔毛絨耳機包到魔法神杖充電座

Casetify向來不止於手機殼，今次亦不例外。為了讓粉絲能全方位沉浸在《百變小櫻》的世界中，推出了一系列極具巧思的周邊配件。其中最有趣的，莫過於以人氣角色基路仔為造型的毛絨耳機包。這款耳機包完美還原了基路仔可愛的天使般的獅子守護獸形態，觸感柔軟舒適，並附有金屬扣環，既是實用的收納方案，也是日常穿搭的可愛掛飾。

基路仔毛絨耳機包

基路仔毛絨耳機包

此外，Casetify 將品牌熱賣的手機吊飾重新構想，推出了獨特的「百變小櫻魔法手機吊飾」。吊飾精巧地集合了系列專屬的魔法卡牌與神杖造型 charm，為日常造型增添了低調而奇幻的點綴。另一款重點產品是 2-in-1 充電座，其設計極具巧思，以優雅的亞加力膠片切割出小櫻揮舞神杖的剪影，底座則印有基路仔與魔法陣圖案，將實用功能與精美陳設融為一體。整個系列還涵蓋了平板電腦保護套、手提電腦保護殼、Grip Stand 手機支架、卡套、無線充電器及行動電源等，為粉絲提供了全方位的選擇。

與《百變小櫻 Magic 咭》的聯乘系列已於10月24日正式在全球 Casetify Studio 門市及官方網站同步發售，將再次掀起一股魔法小櫻搶購熱潮。