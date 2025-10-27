Casetify x 百變小櫻 Magic 咭｜經典魔法元素融合全新手機配件
Casetify x 百變小櫻 Magic 咭，經典魔法元素融合全新手機配件｜Casetify聯乘《百變小櫻 Magic 咭》手機殼、新配件｜Casetify將與風靡全球的日本經典動漫《百變小櫻 Magic 咭》（Cardcaptor Sakura: Clear Card）攜手，推出一系列以「Clear Card」篇章為靈感的全新手機配件。巧妙地注入了時下流行的 Y2K 復古美學，以 playful 且時尚感十足的柔和粉紅色調，帶領一眾粉絲重溫這部經典之作的動人魅力。
《百變小櫻》作為一個跨世代人氣動漫，其 enchanting 的魔法杖、奇幻的飛天生物以及神秘的魔法書，至今依然牽動著不少粉絲的心。Casetify 今次讓粉絲們在重溫童年回憶的同時，能透過一系列設計精美的配件，為自己的電子裝置增添獨特的 Y2K 風格。
重現經典角色與卡牌設計
今次聯乘系列的核心，無疑是多款設計精緻的手機殼。Casetify 推出的《百變小櫻》Clear Case 系列，讓粉絲能隨心選擇自己喜愛的角色，包括主角木之本櫻、李小狼、基路仔，以及多款設計華麗的 Clear Card（透明咭）圖案。手機殼的設計不僅還原了動漫中的魔法氛圍，更融入了 Casetify 標誌性的強悍防護功能，兼顧了外觀與實用性。
系列中最具收藏價值的亮點產品，是一款極具創意的「Custom Case Call 小櫻、小狼、基路仔」（自訂來電手機殼）。這款手機殼的設計靈感源自千禧年代的懷舊按鍵式電話，採用了充滿 Y2K 風格的粉色 cyber 設計，並印有來自角色「incoming call」（來電）的玩味圖案。用家可以在三位主角中任選其一，每位角色更提供幾種不同的場景畫面，合共九種版本可供選擇，讓用家每次拿起手機，都彷彿能與心愛的角色即時連線，滿足粉絲的收藏意欲。
從基路仔毛絨耳機包到魔法神杖充電座
Casetify向來不止於手機殼，今次亦不例外。為了讓粉絲能全方位沉浸在《百變小櫻》的世界中，推出了一系列極具巧思的周邊配件。其中最有趣的，莫過於以人氣角色基路仔為造型的毛絨耳機包。這款耳機包完美還原了基路仔可愛的天使般的獅子守護獸形態，觸感柔軟舒適，並附有金屬扣環，既是實用的收納方案，也是日常穿搭的可愛掛飾。
此外，Casetify 將品牌熱賣的手機吊飾重新構想，推出了獨特的「百變小櫻魔法手機吊飾」。吊飾精巧地集合了系列專屬的魔法卡牌與神杖造型 charm，為日常造型增添了低調而奇幻的點綴。另一款重點產品是 2-in-1 充電座，其設計極具巧思，以優雅的亞加力膠片切割出小櫻揮舞神杖的剪影，底座則印有基路仔與魔法陣圖案，將實用功能與精美陳設融為一體。整個系列還涵蓋了平板電腦保護套、手提電腦保護殼、Grip Stand 手機支架、卡套、無線充電器及行動電源等，為粉絲提供了全方位的選擇。
與《百變小櫻 Magic 咭》的聯乘系列已於10月24日正式在全球 Casetify Studio 門市及官方網站同步發售，將再次掀起一股魔法小櫻搶購熱潮。