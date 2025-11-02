M5 MacBook Pro除晶片升級外　還有1硬體功能提升令運作更流暢

蘋果在前不久正式推出了新款M5 MacBook Pro，不過在外觀上缺乏明顯變化，可能給人留下了「蘋果只是升級了M5晶片就完事」的印象。然而最新的測試顯示，其SSD速度也有着大幅提升，對比M4 MacBook Pro，讀寫速度最高竟提升了211%。



根據Max Tech的對比測試，M5和M4 MacBook Pro在內部佈局、單風扇和單熱管散熱方案上保持一致，都採用了兩顆NAND閃存晶片以最大化SSD性能。不過，在實際的Blackmagic測速中，M5 MacBook Pro展現了巨大的優勢：

順序讀取：

M5 MacBook Pro：6323MB/s（快了211.3%）

M4 MacBook Pro：2031MB/s



順序寫入：

M5 MacBook Pro：6068MB/s（快了84.31%）

M4 MacBook Pro：3293MB/s



數據顯示，M5 MacBook Pro在順序讀寫速度測試中均跨過了6000MB/s的門檻，特別是在順序讀取速度方面，相比M4版本提升幅度高達211.3%。

雖然蘋果未公布詳細規格，但根據測速結果推斷，蘋果很可能升級了新款機器上的SSD主控，這是實現如此大幅度性能飛躍的關鍵因素。而更快的SSD意味着M5 MacBook Pro在打開應用程序和進行文件處理時將更加迅捷，提供更流暢的日常使用體驗。

此外Max Tech還發現，雖然M5晶片在運行高強度工作負載時溫度最高可達99攝氏度，但它在日常使用中比M4 MacBook Pro運行得溫度更低。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】