手機進水還在用這方法？蘋果曝「3大致命錯誤」做錯手機秒報銷

早前連日豪雨不斷，不少市民的iPhone在雨天遭殃進水。雖然iPhone具備防水功能，但防水膠條並非萬無一失，一旦手機偵測到連接埠有液體，就會跳出警告訊息並停止充電。蘋果官方特別提醒，千萬別用傳統的吹風機或米缸除濕法，這些錯誤做法可能讓手機直接報銷，必須立刻換機！



當iPhone進水或連接埠潮濕時，為了保護手機和配件，系統會自動停止充電功能，因為在潮濕狀態下充電，連接埠的針腳或連接線可能會受到侵蝕，導致永久損壞甚至停止運作。

蘋果官方認可的正確處理方式包括：首先立即拔掉所有連接線或配件，若是非清水的液體潑灑，要用自來水沖洗受影響區域，接著用柔軟不起毛絮的布（例如拭鏡布）擦乾手機。確認手機乾燥後再打開SIM卡托盤，將Lightning或USB-C連接器朝下，用手輕輕拍打iPhone以甩掉多餘液體。最後將手機放在通風的乾燥區域至少30分鐘，若依舊無法充電，表示針腳下方仍有液體殘留，需要放置最多24小時才能完全乾燥。將iPhone放置在風扇前方，讓涼風直接吹入連接器可能有助於加速乾燥。

當iPhone進水或連接埠潮濕時，為了保護手機和配件，系統會自動停止充電功能，因為在潮濕狀態下充電，連接埠的針腳或連接線可能會受到侵蝕，導致永久損壞甚至停止運作。（AI 生成圖片）

蘋果官方特別強調3件絕對不能做的事：

第一，不要使用熱源像是吹風機或壓縮空氣來將iPhone弄乾，高溫可能損壞內部零件；

第二，不要用棉花棒或紙巾插入連接器，異物可能刮傷接點；

第三，不要放在米袋中除濕，這是最多人誤用的方法，因為較小的米粒可能跑進iPhone內部，反而造成更嚴重的損壞。



網民們看到官方說明後紛紛表示「原來米缸法是錯的」、「差點害了我的手機」，也有人分享自己曾用吹風機結果手機直接掛掉的慘痛經驗。隨著極端氣候越來越頻繁，手機進水的狀況也變得更常見。專家建議市民在雨天外出時，最好準備防水袋或防水套保護手機，才能避免突如其來的暴雨讓愛機泡水報銷。

