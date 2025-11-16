傳Apple Maps於2026年插入廣告　無廣告地圖將不存在還有這些影響

Apple Maps憑藉其簡潔的介面和無廣告體驗，一直是部分用戶心目中優於Google Maps的選擇，然而為了龐大的廣告營收，這項優勢可能即將消失。



根據《Bloomberg》最新的報導，Apple已經決定推進其在Apple Maps中加入廣告的計畫。這項傳聞已久的行動最早可望在2026年開始實施，屆時企業將能付費使其在地圖上的資訊獲得更顯著的曝光。

Apple Maps簡潔的介面可能因為廣告的介入而消失（Apple官網）

效仿App Store模式：AI驅動的在地廣告

報導指出，Apple Maps的廣告模式將會類似於App Store搜尋廣告：

付費曝光： 商家可以付費讓他們的店面或服務在用戶的搜尋結果中更醒目地顯示，甚至可能出現在相關的推薦位置。

AI投放： 據稱Apple將利用AI技術，確保投放的廣告與用戶當前的需求和搜尋內容高度相關，以提供「有用且相關」的結果。



《Bloomberg》記者Mark Gurman在他的最新一期《Power On》時事通訊中進一步表示，Apple擴大 iOS廣告的計畫正在「加速推進」，而Maps應用程式正是下一個重點目標。

避免重蹈覆轍？誓言優於Google Maps

儘管廣告的加入無疑能為Apple帶來更多收入，但此舉也可能招致負面評價。

長久以來，Google Maps雖然是市場霸主，但始終存在一個難以擺脱的「都市傳說」：即地圖導航路線會刻意引導用戶經過廣告商附近，雖然缺乏確鑿證據，但這種持續的質疑已成為 Google Maps 的一個爭議點。

Apple 顯然希望避免同樣的命運，據稱將致力於提供比Google Maps更好的廣告介面，至少在讓企業方便新增和更新細節方面會有所改善，然而一旦Apple Maps開始推薦路線上的某家星巴克 或其他連鎖商家，很可能會立即面臨消費者的強烈反彈。

對於Apple Maps而言，這並非首次面對爭議，其首次發布時曾因地圖資訊的錯誤而經歷了一系列質疑，這次引入廣告，儘管可能帶來可觀的營收，但勢必也將考驗用戶對其核心「無幹擾」體驗的接受度。

【本文獲「T客邦」授權轉載。】