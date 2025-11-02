DJI Osmo Mobile 8手機穩定器不止防抖　黑科技配合拍V-Log更專業

到了2025年，使用手機攝像頭進行拍攝，對於追求畫面質量的V-Log用戶來說，已經慢慢從一個缺點變成了優勢，現在的各路影像旗艦攝影滅霸層出不窮，各種大底防抖光學變焦的堆料和更新速度，和專業設備之間的差距也越來越小。



Osmo Mobile 8手機穩定器其實並不包含Mic Mini，這兩個產品在大疆有組合套裝，但我們這次同時收到之後，發現它們在一起真的是絕配，所以在進行評測的時候，很自然的就自合在一起，搭配使用。

相比更火爆的DJI Pocket 3，Osmo Mobile系列價格更親民，但體積和便攜性上要差一些，畢竟需要安裝手機來進行拍攝，要兼顧如今越來越大的手機尺寸。

DJI Osmo Mobile 8最大的升級就是標配了多功能追蹤模組，可以實現自主人物或寵物跟蹤，無需軟件支持，可以直接使用手機原生相機進行拍攝，無需第三方程序，更加方便實用。

這樣就可以充分發揮出手機廠商精心調教過的影響實力，各種高級視頻格式或者杜比視界之類的色彩Log都可以支持。

DJI Osmo Mobile 8標配的多功能追蹤模組，既然叫多功能，自然是還集成了其他功能，除了顯而易見的補光燈之外，它還集成了mic接收器的功能，正好可以和我們這個單獨的大疆Mini發射端配對，組合工作，取代手機本身自帶麥克的收音。

1. 外觀圖賞：經典設計，單手操作穩定方便

Omso Mobile 8的整體造型延續了歷代產品的造型，經過多年打磨的人體工程學手柄已經至臻完美，灰色的塑膠材質在重量防滑和質感之間找到平衡，隨機附帶的通用手機夾具，主流尺寸的手機都可以很好的固定。

Omso Mobile 8手柄正面特寫，手柄上集成了一個小屏幕和三個按鈕，一個搖桿和一個撥輪，用大拇指可以非常舒服的控制，背面還有一個食指控制的扳機鍵，單手操作毫無壓力。

雖然是為右手握持操作設計的按鍵佈局，但實際上用左手操作也並不困難。

DJI Omso Mobile 8手機穩定器末端的橫滾軸電機側面，提供了一個輸出USB-C接口，可以用附帶的短線連接手機，用手機穩定器內部或外掛的充電寶對手機進行充電，讓拍攝不再有電量焦慮。

手機下方這個就是Omso Mobile 8手機穩定器標配的多功能追蹤模組。內部有一枚小小的攝像頭用於人物或寵物的追蹤定位，紅色的燈在開始追蹤目標時會變成綠色，很好識別。

旁邊白色半透明的部分是它附帶的LDE補光燈，暗光夜景環境拍攝效果更好。這個多功能追蹤器內部還整合了無線麥接收器，支持的DJI Mic Mini和DJI Mic 2 TX。

2. 使用體驗：不止穩定防抖，全自動運鏡追蹤玩法更多

不同於iPhone系統級的Dockkit功能，Android往往需要第三方軟件才能在拍攝時實現自動人物追蹤功能，現在DJI Osmo Mobile 8標配的多功能追蹤模組，讓Android手機也可以獲得硬件級別的自動追蹤功能。

使用起來時非常簡單，只需要面對多功能追蹤模組的攝像頭，抬起手掌正對它一秒，就可以看到多功能追蹤模組上的指示燈由紅變綠，DJI Osmo Mobile 8手機穩定器就開始自動追蹤人物運動，始終保持人物在畫面中心。

此時完全由DJI Osmo Mobile 8硬件控制，手機其實並沒有介入，也就是說完全無需手機軟件參與，用戶可以使用手機的原生相機進行拍攝。

當然，DJI Osmo Mobile 8手機穩定器和手機之間的藍牙連接完成之後，拍攝動作也是可以由多功能追蹤模組的手勢感知來控制的。

只需要面對多功能追蹤模組的攝像頭，比出「V」字手勢一秒，就可以看到多功能追蹤模組開始閃爍黃燈，三秒後自動開始進行錄製或停止，全程不需要接觸手機或DJI Osmo Mobile 8手柄。

配合上多功能追蹤模組之後，DJI Osmo Mobile 8手機穩定器拍攝V-Log更加方便了，固定機位拍攝的自動追蹤運鏡也可以單人完成，讓V-Log玩家有更多的創作自由。

在默認狀態下，DJI Osmo Mobile 8手柄側面的撥輪是用於控制手機變焦調整的，但安裝多功能追蹤模組之後，上面整合的補光燈也可以通過這個撥輪來控制

長按DJI Osmo Mobile 8手柄側面的撥輪，就可以激活點亮補光燈，之後再上下滾動撥輪，調整的就是補光燈亮度，八檔亮度和八檔色溫順滑調節。

DJI Mic Mini可以直連自家的Action 4/5 Pro或者Osmo Pocket 3，無需接收器，更加方便，對於手機來說也可以直連，雖然只有一些第三方程序才可以直接支持收音，但依舊可以讓普通用戶的使用成本大幅下降。

連接藍牙之後，在的DJI Mimo APP中就可以對Mic Mini進行設置，十分方便。

DJI Osmo Mobile 8手機穩定器標配的多功能追蹤模組內部也整合了麥的接收端功能，所以我們只需要用附贈的這跟短線，連接手機和多功能追蹤模組，就可以使用原生相機拍攝並錄音。

Mic Mini配合DJI Osmo Mobile 8可以實現最高400米的無線音頻傳輸，DJI Osmo Mobile 8的多功能追蹤模組也可以同時連接兩台無線咪，對於絕大多數V-log用戶來說，已經足夠使用。

3. 總結：釋放手機影像實力，低成本製作高質量V-Log

隨着手機影像實力的不斷提升，普通人隨手一拍的V-Log質量也越來越高，但和真正昂貴的專業影像設備相比，差距還是比較明顯的。

使用手機穩定器，就可以彌補隨手一拍的最大問題：抖動。但如果想製作更專業的視頻，完成更高質量的作品，而非簡單的邊走邊拍，普通的手機穩定器就難以做到了。

DJI Osmo Mobile 8標配多功能追蹤模組，不但可以實現人物和寵物的識別追蹤，讓手機穩定器變成自動追蹤雲台，全自動運鏡讓一個人也能拍出追蹤鏡頭，還集成了補光燈和無線麥接收器的功能。

和專業的視頻設備相比，手機加穩定器的組合其實沒有什麼擴展性，比起相機的兔籠和各種擴展配件，最終影像質量只看手機本身的影像實力，現在多功能追蹤模組內集成了一個小型補光燈，提供了八檔亮度和八檔色溫，在暗光下拍攝時能提升不少畫面質量。

DJI Osmo Mobile 8手機穩定器搭配Mic Mini的「套裝」，明顯提升手機視頻的拍攝質量，拓展拍攝內容，從隨手一拍的簡單V-Log升級到更專業的視頻內容製作（快科技提供）

這個多功能追蹤模組還繼承了無線麥接收器的功能，配和小巧的Mic Mini，只需要極少的成本，就可以獲得專業級的收音效果。畢竟手機的咪設計都是為了通話質量，是面向屏幕的近場收音，拍攝V-Log時的遠場收音效果不佳。

DJI Osmo Mobile 8手機穩定器搭配Mic Mini的「套裝」，讓用戶可以以很小的成本，明顯提升手機視頻的拍攝質量，拓展拍攝內容，從隨手一拍的簡單V-Log升級到更專業的視頻內容製作，非常適合對視頻內容質量有更高要求的V-Log用戶，也適合普通視頻內容創作者用來提升自己視頻內容質量。

別忘了大疆還有專屬的DJI Mimo APP，不但提供了希區柯克式（Dolly Zoom）變焦等高級拍攝技巧，還有詳細的拍攝指導提高技術，一鍵出片功能更是可以全自動識別場景完成剪輯，對從入門到專業的每一位視頻玩家都能有所幫助。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】