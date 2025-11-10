OPPO Find X9 Pro推出｜2億像素哈蘇長焦＋7500mAh大電｜售價公布

OPPO Find X9 Pro推出｜OPPO早前全球發佈其最新旗艦 Find X9 Pro，便是一款集影像與續航力於大成的革新之作。OPPO 再度與傳奇相機品牌哈蘇（Hasselblad）深度合作，不僅帶來了驚人的2億像素超級長焦鏡頭，更在機身內置入了7500mAh的龐大電池。



OPPO 與 哈蘇合作研發Find X9 Pro 的鏡頭系統。

2億像素哈蘇超級長焦：望遠鏡級的影像革命

OPPO Find X 系列的影像實力向來備受讚譽，而 Find X9 Pro 則將這一優勢推向了新的高峰。今次影像系統的核心亮點，無疑是那顆與哈蘇聯合研發的2億像素超級長焦相機。這顆鏡頭絕非單純的像素堆砌，它採用了巨大的1/1.56吋感光元件，配合f/2.1的超大光圈，聚光能力達至業界頂尖水平。這套硬件組合不僅帶來了非常出色的解析力，更透過OPPO獨家開發的主動光學對準工藝，使鏡頭與感測器精確匹配，將解析度再提升15%。

OPPO Find X9 Pro

在全新 LUMO 影像引擎的強大運算能力加持下，Find X9 Pro 的長焦鏡頭釋放了驚人的潛力。它能實現高達13.2倍的高品質無損變焦，並透過超級變焦演算法將清晰度一舉提升至120倍，堪稱「演唱會神器」。無論是演唱會遙遠的舞台，還是現場活動的細微表情，皆能清晰捕捉。更令人驚喜的是，其最近對焦距離僅為10cm，使其同時兼備了出色的微距拍攝能力。此外，Find X9 Pro 亦是業界首批將 4K 120fps 杜比視界 HDR 錄影功能，擴展至長焦鏡頭的旗艦手機，讓專業級的影片創作不再受焦段限制。

7500mAh 巨無霸電池：徹底告別續航焦慮

在追求極致影像的同時，OPPO Find X9 Pro 新機在保持纖薄機身的同時，配備了高達7500mAh的強大電池，這是OPPO旗艦產品中迄今為止容量最大的電池。有賴於OPPO第三代矽碳電池技術，其高達15%的矽含量大幅提升了能量密度。這塊電池不僅容量巨大，耐用性同樣出眾，官方指即使經過五年的正常使用，也能保持80%以上的初始容量。配合80W有線 SUPERVOOC 快閃與50W AIRVOOC 無線充電技術，Find X9 Pro 在續航與回電速度上都非常出色。

頂級性能與智慧系統 構成全能體驗

作為年度旗艦，Find X9 Pro 在其他方面的配置亦即出眾。手機配置了積電3奈米製程的聯發科天璣 9500 晶片組，配合全新的 Trinity 引擎，實現了晶片級的資源管理，確保了持續的高性能與卓越能效。其全新設計的120Hz顯示屏，擁有高達3600nits的峰值亮度，並具備IP66、IP68及IP69三重防護等級，耐用性毋庸置疑。隨機搭載的 ColorOS 16 系統亦帶來了Pro AI功能，如 AI Mind Space 及 AI Recorder 等，大幅提升了生產力與創造力。