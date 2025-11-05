蘋果App Store網頁版更新 界面與手機版相似 當中1改動超方便
撰文：快科技
據媒體報道，蘋果公司近日正式推出網頁版App Store，用戶現可通過任何瀏覽器直接訪問apps.apple.com，瀏覽和發現蘋果全平台應用程序，無需再依賴特定蘋果設備。
新版網頁在設計上與iPhone、iPad等設備上的原生App Store界面高度一致，功能豐富、交互流暢，取代了原先簡單的登錄頁面。
網頁版在左上角設置了清晰的下拉菜單，用戶可一鍵切換至iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple Vision Pro或Apple TV的專屬應用頁面，實現跨平台應用瀏覽。
此外，網站完整移植了原生App Store中的「Today」標籤頁內容，包括編輯精選推薦、熱門應用排行榜及特色合集，讓用戶在網頁端也能獲取與應用內一致的優質內容，並即時了解蘋果推出的特別活動與推廣訊息。
