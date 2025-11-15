3款國產旗艦手機推薦　可拆卸鏡頭加超頂級CPU　影相實力不輸單反

提到性能旗艦，往往大家默認影像性能只能掃QR code。因為在性能部分投入過多，為了成本智能犧牲影像。



不過，在2025年發佈的新機中，有不少產品都是六邊形戰士，主打遊戲體驗，但其他配置也達到了旗艦水平。今天給大家帶來三款無短板機型，相信總有一款適合你。

1. OnePlus 15

OnePlus 15這次在性能上可以說是王炸，為我們帶來了超頂配的硬體水平，軟體上全新一代風馳遊戲內核更是將遊戲最高幀率拉到了165Hz，妥妥的性能Ultra。OnePlus15在影像性能上的表現同樣精彩 ，硬體配置上，這台機型搭載5000萬像素索尼旗艦主攝+5000萬像素3.5X潛望長焦+5000萬像素超廣角的旗艦三攝組合。其中，主攝擁有1/1.56英寸大底和f/1.8光圈，支持OIS光學防抖，表現相當強悍。

+ 2

這還不算完，得益於OPPO自研的LUMO凝光影像系統，OnePlus 15將光學硬體與計算攝影深度融合，在拍攝高光比場景時，不僅能充分保留高光區域的細節，還能呈現出更真實、自然的色彩表現。

除了拍攝風景，OnePlus 15所搭載的85mm黃金焦段的潛望式長焦鏡頭，能夠精準捕捉人物的神態與細節，呈現出比例自然、舒展的構圖。畫面中人物面部清晰鋭利，膚質細膩真實，如果你喜歡拍人像照片，OnePlus15也能滿足需求。

總體來看，OnePlus 15在影像能力上的表現已經達到了旗艦水準，OnePlus15不僅是一台遊戲機，也能成為你的趁手相機。

2. iQOO 15

iQOO 15採用全焦段三攝系統，主攝為5000萬像素，潛望長焦為5000萬像素，超廣角為5000萬像素，支持6倍無損變焦與100倍數碼變焦，NICE算法與大模型畫質增強技術可智能優化遠攝細節，AI去反光、路人消除等功能提升實用性。此外，影像系統支持全焦段2K LivePhoto與多風格濾鏡，直分享至社交平台無縫銜接。

+ 4

iQOO 15搭載自研電競晶片Q3，支持遊戲光追與2K超分技術，畫面細膩度接近PC級。全鏈路觸控優化（3200Hz採樣率）與雙軸戰錘MAX馬達提升操控體驗。7000mAh藍海電池+100W快充保障續航，8K VC冰穹散熱系統確保性能穩定輸出。

3. Realme GT8 Pro

Realme GT8 Pro主打理光GR聯名影像系統，提供標準、正片、負片、單色等五大膠片影調，人文街拍與創意拍攝表現突出。主攝為5000萬像素搭配2億像素潛望長焦，稱之為街拍神器一點都不過分。如果你有文藝需求，喜歡拍攝有故事感的照片，Realme GT8 Pro絕對不會讓你失望。

+ 3

另外，Realme GT8 Pro創新點在於可拆卸鏡頭模組設計，增強個性化創作自由度。Realme GT8 Pro搭載Qualcomm最新旗艦平台——Snapdragon 5th 8至尊版，充分釋放頂級性能潛能。該晶片採用先進的第三代3nm製程工藝，創新性地引入「雙超大核+六大核」架構，帶來全方位的性能提升，運行更穩定、更高效。

此外，Realme GT8 Pro還配備了電競級獨顯晶片R1，通過獨創的雙芯並行渲染技術，與驍龍GPU高效協同，實現2K分辨率下144FPS的高畫質高幀率流暢體驗。

+ 5

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】