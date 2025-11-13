深圳國補+退稅買手機攻略｜實試疊加優惠勁慳三成 流程手續全拆解

深圳國補+退稅買手機攻略｜近期中國內地推出的「國家補貼」（簡稱「國補」）政策，加上原有的「離境退稅」優惠，兩者疊加使用為港人提供了極大的折扣誘因。記者早前親身前往深圳實測購買國行手機，成功同時申請「國補」及「退稅」，將一部總值近八千元人民幣的旗艦手機套裝，以近七折入手。下艾詳細拆解由搶券、門店交易至關口退稅的完整流程、關鍵節點及重要注意事項，為有意北上購置電子產品的讀者提供一份終極實戰攻略。



深圳不少大型商場的專門店都提供退稅服務

國補搶券實戰：解鎖¥500補貼 關鍵在「雲閃付」與時機

要享受雙重優惠，第一步，就是需要成功獲取「國家補貼」的名額。記者是次選購的目標，是深圳某大型商場的手機專門店，購買一部旗艦手機連同原廠鏡頭套裝，產品原價分別為5,999人民幣及1,699人民幣，合計總額高達7,698人民幣。

目前，「國補」的主要申請途徑是透過內地版的「雲閃付」應用程式。整個流程可謂「即買即搶」，消費者必須在付款前，即場進入App內的「全國政府補貼專區」領取優惠券。

手機退稅額度每日都有一定限額

記者實測發現，這些補貼名額每日均有限量，尤其在週末或熱門購物時段，名額消耗極快。因此，強烈建議消費者選擇在商場剛開始營業的早上時段前往購買，此時「搶券」的成功率最高。

在「雲閃付」App內搶券時，系統會要求進行實名證明，並需輸入包括回鄉證號碼在內的各項個人資料。然而，港人需要面對的最大門檻是，「雲閃付」App必須綁定中國內地的銀行戶口才能使用此項補貼功能。若未持有內地銀行戶口，則無法享受「國補」優惠，僅能申請後續的「離境退稅」。

深圳門店流程全攻略：店員協助辦理 驗機後重新封箱

成功在「雲閃付」App搶得補貼名額後，便可正式進入門店交易流程。記者隨即向店員表明需要同時使用「國補」及辦理「離境退稅」。此時，需要向店方提供回鄉證正本及內地電話號碼作登記。

只要看到店面有這個「離境退稅商店」的標示，便可以申請退稅

由於近期已有不少港人採用此方式購物，記者所在的手機專門店店員對整個流程已相當熟悉。基本上，店員會協助處理絕大部分的文件工作，包括填寫退稅申請單及國補核銷表格，消費者只需在旁等候及核對資料。

店員需要花一點時間去做文件準備，包括退稅申請單及收據

在店員處理文件的同時，記者即場開盒Check機，即場開機測試基本功能。由於後續的「退稅」流程要求商品必須是重新封裝，確認手機狀態良好後，便需簽署一系列確認文件。簽署完成後，店員必須嚴格按照退稅規定，將手機、鏡頭套裝及所有配件妥善放回盒內，並重新貼上專用的「退稅封條」。

完成check機後，便會將手機重新貼上封條

整個在店內的流程，由搶券、登記、驗機至最後封箱付款，記者總共花費了約半小時。在付款環節，系統會自動扣減「國補」金額。以記者是次消費為例，原價7,698人民幣，即時扣除了500人民幣的國家補貼（手機類別上限），最終在現場僅需支付7,198人民幣。

離境退稅實測：福田口岸海關銀行兩關直擊

完成門店購物並取得所有單據後，下一步就是前往關口辦理「離境退稅」。必須注意的是，退稅流程必須在購物當日，並於設有「退稅點」的指定關口離境時辦理。記者是次選擇經由福田口岸返回香港。

抵達福田口岸的離境大堂後，首先要尋找退稅櫃位。第一步是在櫃位旁的取票機上點選「海關服務」並領取籌號。

等待叫號後，記者需向關員提交三樣物品：已封裝的退稅貨品（即手機套裝）、個人回鄉證，以及在手機專門店完成的所有文件（包括退稅申請單及銷售發票）。

選擇「海關業務」

接著是海關查驗的關鍵環節。關員會要求買家必須在現場將產品的「退稅封條」拆封，並取出盒內物件（手機及配件）供其核對。查核完畢後，關員會要求買家在相關文件上簽名確認。在此提醒，簽名時最好簽回與回鄉卡上一致的簡體中文姓名，以確保文件統一性。

記得在申請單上簽上與回鄉卡同樣的簡體名字簽名

海關人員核實所有資料無誤並蓋章後，整個海關流程便告完成。此時，關員會交還所有文件，並給予記者一張新「籌號」，這張籌號是用於旁邊的銀行櫃位。

記者隨即轉往旁邊指定的銀行退稅櫃位，等待第二次叫號。到號後，只需將剛才海關蓋章的全套文件、回鄉證等一併交給銀行職員。職員核實後，會詢問退稅款項的收取方式。消費者可選擇透過支付寶（內地版）、微信支付（內地版）或直接收取人民幣現金。

利用國內版支付寶或微信錢包（兩者都需要已實名認證），可以直接將退款存在戶口內。

成本結算：國補加退稅慳近三成 實際退稅率9%詳解

在退稅金額計算方面，消費者必須了解一個重要概念。雖然中國內地的增值稅（VAT）稅率為13%，但這並不代表可以全額退回。根據規定，退稅代理機構（通常是銀行）會收取當中部份作為手續費，因此，旅客最終實際到手的退稅金額是總消費額的9%。

以記者是次消費為例，在扣除國補後支付了7,198人民幣，但退稅是按原價7,698人民幣計算，記者最終成功取回約690人民幣的退稅款項。

總結是次購物成本：原價7,698人民幣，減去500人民幣「國補」，再減去約690人民幣「退稅」，最終實際花費僅約6,500人民幣。相較於同款產品的香港行貨售價，節省了近三成，折扣幅度極為可觀。

在國內購買手機雖然平，但大家都要留意因為國行手機系統跟國際版（港版）有點不同，在兼容app方面，可能略有分別。

離境退稅懶人包：八大口岸地點及四大關鍵條件

要成功取得退稅，除了上述流程，還必須符合「離境退稅」的四大基本條件。第一，申請人必須是持有《港澳居民來往內地通行證》（回鄉證）或外國護照的「境外旅客」。

第二，必須在掛有「退稅商店」標識的指定商店購物。目前深圳大部分大型連鎖電器店、手機品牌專門店及百貨公司均已支援。

第三，購物金額及時限有嚴格規定。申請人必須在同一日內、於同一間退稅商店消費滿500人民幣（最低消費門檻），並且必須在購物日起計90日內攜帶商品離境。

第四，退稅商品必須為個人自用物品，且在申請退稅時應為「未啟用」或「未消費」狀態（即海關查驗前必須保持商店的原始封條）。

目前，深圳市共有八個主要口岸設有海關退稅點，覆蓋海陸空。港人常用的陸路口岸包括：福田口岸、羅湖口岸、深圳灣口岸、皇崗口岸、蓮塘口岸及文錦渡口岸。此外，深圳寶安國際機場及蛇口郵輪母港亦可辦理。

提醒：國行手機平價背後 系統與App兼容性風險

雖然「國補」加「退稅」的組合優惠確實吸引，但消費者在享受近三成價差的同時，必須留意購買「國行手機」的潛在風險。最主要的分別在於作業系統。

國行版的Android手機系統，與香港行貨或國際版系統存在差異，最明顯的是原生並不一定內置Google服務（GMS）。雖然部分品牌可透過自行安裝解決，但穩定性及完整性不及港版。而且有部分香港常用的應用程式可能無法在國行手機上完美運行。根據不少用家經驗，尤其部份香港本地的銀行App或金融理財App，有機會因系統差異或安全認證問題而無法登入、閃退，甚至無法安裝。