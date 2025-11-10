vivo X300 Pro港版深度評測，旅拍實試蔡司高質全焦段影像拍攝｜作為 vivo 年終壓軸登場的旗艦手機，vivo X300 Pro 承載了品牌在影像技術上的最高追求。繼早前於內地短暫試玩國行版本後，筆者近期再以香港行貨（國際版）作為主力機，進行了為期一星期的深度實測，尤其在泰國曼谷的旅拍行程中，對其引以為傲的蔡司影像系統有了更深刻的體會。X300 Pro 不僅在攝影上展現了驚人實力，其頂尖性能與強勁續航亦構成了均衡的全能旗艦體驗。



蔡司影像實測 全焦段覆蓋的旅拍利器

vivo X300 Pro 今次的核心升級無疑是其影像系統。港行版本配備了蔡司 2 億 APO 超級長焦鏡頭，以及採用全球首發 LYT-828 感光元件的 5000 萬像素主攝，規格極為強悍。在泰國旅拍期間，記者於昭披耶河的 ICONSIAM 商場露台拍攝城市景觀，全面測試了其 1x、2x、3.6x（光學）、10x至 100x 的全焦段表現。

在 1x 主攝至 3.6x 長焦的光學變焦範圍內，成像質素無可挑剔。影像清晰銳利，色彩還原自然，而蔡司 T* 鍍膜加持下的立體感營造亦相當出色，畫面通透，盡顯蔡司鏡頭的功力。當切換至 10x 以上的數碼變焦時，其強大的 AI 運算能力開始介入，對畫面進行即時修正與優化，即使在 20x 焦段下，影像依然保持著相當高的可用性，作為旅途記錄綽綽有餘。

vivo X300 Pro 曼谷旅行時試拍

vivo X300 Pro不同焦段的試拍👇👇👇

夜攝與人像氛圍 光影拿捏精準細膩

夜間拍攝是考驗手機影像實力的重要場景。接下來於曼谷唐人街以及夜市街頭的複雜光源環境下進行夜拍，X300 Pro 的表現令人印象深刻。得益於 CIPA 5.5 雲台級防抖及 V3+ 影像晶片，手持拍攝的成功率極高。成像方面，畫面極為乾淨，雜訊抑制處理得非常出色，同時保留了夜市應有的燈光氛圍，色彩亮麗而不失真。

夜市於街頭人像隨拍

微距近攝食物 看起來都非常美味

人像拍攝方面，景深過渡自然，主體突出。另外，尤其偏好使用其內置的「人文拍攝（Snapshot）」模式，此模式下快門反應迅速，非常適合捕捉街頭的瞬間。若再配合黑白濾鏡使用，影像的氛圍感與藝術感即時提升，極富質感。

人文拍攝模式中的黑白照特別有mood

隨手拍攝捕捉得到不同精彩時刻

可見小貓的毛髮非常精緻

舞台模式拍攝都非常不錯

人像試拍👇👇

AI 智能簡易後製釋放創意

除了紮實的光學基礎，X300 Pro 在 AI 影像功能上亦帶來了實用革新。官方稱為「AI 風光大師」的功能，允許用家在拍攝後輕鬆改變天氣效果，例如將平淡的白天轉換為戲劇性的黃昏或晨曦。而在旅途中，AI 移除背景路人的功能亦非常實用，實測其「執相」效果相當自然，大幅簡化了後製流程，讓旅拍照片更臻完美。

AI後製相片，連彩虹都可以製作出來

刻上鏡頭資訊

頂尖性能與超長續航

作為一款全能旗艦，X300 Pro 的性能同樣處於頂尖水平。其搭載的全球首發天璣 9500 處理器，在 Antutu 跑分測試中輕鬆取得約 350 萬分的驚人成績。在遊戲實測環節，運行《原神》並調校至「高畫質」及 60fps 模式，全程操作流暢，毫無壓力。

跑分數值不錯

續航力更是今代的重大升級。內置高達 6510mAh 的大容量電池，配合 90W 快速閃充及 40W 無線快充。在高強度的旅拍使用下，從早到晚頻繁拍攝、導航及上網，一天下來仍能保有足夠電量，續航表現令人安心。

機身尚算輕薄，手感不錯。

總結：高性價比的專業影像旗艦

vivo X300 Pro 港行售價接近 9000 港元，定位高端。然而，考慮到其附送的 12 個月延長保養及碎屏保服務，整體性價比在同級對手中顯得相當突出。它是一款極為適合旅拍及日常創作的影像旗艦，無論是全焦段的拍攝能力、出色的夜拍人像，還是便捷的 AI 功能，均表現出色。

vivo X300 Pro 港行預購價$8,998，期間贈送海洋公園入場門票2張以及12個月延保及碎屏保服務（預購期至11月14日）

增距鏡、專用機殼可以在預購X300 Pro時同時預訂（加購價$699），而手柄則購買增距鏡後可再加購（手柄加價價$99)。增距鏡及手柄預計來年1月收貨。