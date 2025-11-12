AI看臉能判斷職場潛力　樣貌決定了收入？整形迎合算法恐成真

一項發表於最新一期學術期刊的研究引發關注。來自賓夕凡尼亞大學的研究團隊探討了一個頗具爭議的議題：人工智能是否能夠通過分析一個人的面部特徵，判斷其是否值得信任。



該研究基於部分存在倫理爭議的理論框架，這些理論主張面部形態可能反映個體的性格特質。研究團隊認為，AI確實具備通過面部圖像識別某些關鍵人格特徵的能力，其中包括與職業成就和財務表現相關的品質，例如受人尊重的程度以及被他人信任的可能性。

為驗證這一假設，研究人員採用了一套先前用於面部特徵與人格識別研究訓練的人工智能模型，對近96000名LinkedIn平台上MBA畢業生的頭像進行了分析，提取出五項普遍認可的「軟技能」人格維度：開放性、責任心、外向性、宜人性和神經質。

隨後，研究追蹤了這些個體的職業發展軌跡，發現由AI從面部識別出的人格特徵與其職場成就之間存在一定關聯。研究指出，外向性是預測薪資水平的最強正向指標，而開放性則與較低的收入水平相關。

研究人員認為，這項成果表明，機器學習技術有能力揭示面部特徵與現實社會成果之間的潛在聯繫。隨著技術的發展，類似方法可能被用於更廣泛的社會評估場景。

目前，基於AI的面部識別技術已在多個地區投入使用。例如，在部分國家，相關軟件已被應用於駕照身份核驗系統，但對某些面部特徵特殊的人群造成了識別障礙。在另一些城市，執法部門引入AI面部識別輔助辦案，宣稱逮捕數量達到新高，系統誤判率據稱低於0.5%。

賓大研究團隊提醒，隨着此類技術的普及，未來人們可能會主動採取措施干預自身面部呈現效果，包括使用圖像處理軟件修飾照片，甚至考慮通過整形手術調整面部結構，以迎合算法的偏好。這一趨勢可能帶來深遠的社會與倫理影響。

