再遇香港｜攝影師梁正灝解構iPhone 17 Pro Max捕捉城市光影秘密

再遇香港｜攝影師梁正灝 (Kevin Leung) 的鏡頭，總能敏銳地捕捉城市中稍縱即逝的詩意。他近期的影像作品《再遇香港 Hong Kong Revisit》，伴隨著周耀輝填詞的《有你聽我的故事》與《銀髮白》兩首樂曲，於百老匯電影中心展出。這系列作品從攝影師的日常街角出發，重訪早已融入記憶的地方。令人注目的，是這趟穿梭於記憶與現實之間的視覺之旅，竟全部由一部 iPhone 17 Pro Max 拍攝完成。我們與 Kevin 進行了一次深入對談，解構他如何利用這部隨身的拍攝工具，承載如此細膩且深厚的情感敘事。



身為攝影師的Kevin認為iPhone 17 Pro Max非常合適拍攝城市街景

為何 iPhone 成為日常敘事的唯一選擇？

對於習慣使用專業相機的攝影師而言，全程改用手機拍攝一個完整的影像項目，無疑是一個重大的決定。Kevin 解釋，這背後的核心考量是極致的「方便性」與「隱蔽性」。作為同時擁有正職工作的創作者，Kevin 的拍攝時間往往被切割得非常零碎。「如果我使用傳統相機，便需要攜帶額外的器材袋，拍攝變成一件有門檻的事。」他分享道，「但手機不同，無論是上班前、午餐時間，還是下班途中，我都可以隨時從褲袋拿出手機拍攝。這種靈活性讓我能在有限的時間內，持續積累素材。」

這種方便性更延伸至拍攝的隱蔽性。《再遇香港》中不乏在公共交通工具上捕捉的畫面，例如在地鐵車廂中拍攝對面的乘客。Kevin 指出：「如果我舉起一部專業相機，對方會立刻意識到被拍攝，那種自然的狀態便會消失。」相反，使用 iPhone 拍攝，動作更為低調，途人不易察覺。「我可能只是舉高手機停留五秒，便已捕捉到一個真實而生動的畫面。這種『隱形』的能力，是手機在街頭敘事時無可比擬的優勢。」這使得 Kevin 能以最貼近日常的視角，執行他腦海中的拍攝概念。

發掘 iPhone 17 Pro Max 潛能：從 200mm 長焦到 ProRes Log

升級到 iPhone 17 Pro Max，Kevin 坦言在技術上的躍進，是實現這次創作的關鍵。「最主要的分別是鏡頭系統。」他興奮地表示，「新的長焦鏡頭能拍攝到 200mm 焦距，這已經完全覆蓋我日常使用相機時最常用的焦段。」他憶述在拍攝荃灣西日落時，使用 200mm 長焦拍攝出來的畫面極為清晰，其壓縮感和畫質已非常接近專業相機的效果。配合廣角鏡頭在狹窄環境下的運用，iPhone 的鏡頭組幾乎能應對所有場景。

在影像畫質上，Apple ProRes Log 格式的引入為 Kevin 提供了強大的後製空間。「有了 Log 格式，顏色調整的自由度大增，更容易實現我心中想要的畫面。」此外，新機的低光表現亦讓他印象深刻。他提到在合和中心的升降機或拍攝夜景時，即使在極暗的環境下，亦無需大幅推高 ISO。「我很少將 ISO 調至 1200 以上，畫面依然純淨，雜訊控制得非常好。」他認為 iPhone 在某些夜間場景的表現，甚至比他部分的相機更具優勢，這也激發了他未來拍攝更多夜間影像的興趣。

《再遇香港》片段

+ 3

Blackmagic App、ND Filter 與 180 度快門的實戰秘訣

要將手機的便利性轉化為具電影感的畫面，單靠硬件並不足夠，更需要一些拍攝技巧。Kevin 強調，他並非使用 iPhone 內置的相機應用程式，而是選用了專業的第三方軟件「Blackmagic App」。

「使用 Blackmagic App，我才能獲得完全的手動操控性。」他解釋，這款 App 允許他自由調校快門速度、ISO、白平衡，甚至預載 LUT（色彩查找表），在拍攝時即時預覽後製調色的大致效果。「這對於建立一致的視覺風格非常重要。」

Blackmagic app的多功能及操作性非常合適iPhone拍攝影片

要營造電影感Kevin 堅持使用 180 度的快門規則。「在 Blackmagic App 中將快門設定為 180 度，能拍出最自然、最接近電影感的動態效果。」然而，這亦帶來了新的挑戰：在日光下，慢快門會導致畫面嚴重過度曝光。Kevin 的解決方案是全程在鏡頭前夾上 ND Filter (減光鏡)。「這是在戶外拍攝時必須的配件。我會將 ND Filter 放在一邊褲袋，電話放另一邊。看到想拍的畫面，拿出電話，夾上 ND Filter，立即就能開拍。」

Kevin建議校慢快門拍攝時，最好加ND Filter來壓光。

在 ISO 設定上，他也分享了個人心得：「經過反覆試驗，我發現 iPhone 17 Pro Max 的主鏡頭（1x），在 ISO 400 時能達到最理想的畫質。」至於穩定性，大部分時間他都依賴手持的靈活性，僅在少數場景（如在大坑拍攝舞火龍時）才會使用 Gimbal (穩定器) 輔助。

高效的 iPhone 影像後製工作流程

在九月尾至十月初的密集拍攝期，Kevin 累積了多達六百多條影片素材。剪輯方面，他選用了電腦上的專業剪接軟件，「始終有些細節處理和專業的聲音軌道配置，還是在電腦上完成比較理想。」儘管拍攝工具極簡，後期的處理依然保持專業影像的嚴謹標準。