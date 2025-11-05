全球GenZ最喜愛中國品牌榜單公布　第一名不是Huawei而是它

據媒體報道，近日，Snapchat攜手凱度（KANTAR）正式發布首個「Z世代最喜愛的中國全球化品牌50強」（Top 50 Most Popular Chinese Global Brands Among Generation Z）榜單。



其中，騰訊遊戲、小米及SHEIN以顯著優勢位列榜單前三甲。

據了解，「Z世代最喜愛的中國全球化品牌50強」榜單共涵蓋26家3C品牌、9家遊戲品牌、7家電商平台品牌及8家新能源汽車品牌。

從頭部陣營來看，榜單前十的品牌中3C品牌佔比達50%，其餘分別為4家遊戲品牌與1家電商平台品牌。

作為真正的「網路原住民」，Z世代中活躍於社交媒體的人群比例高達90%。

另一組數據顯示，Z世代約佔全球人口的25%，擁有全球視野、精通數字技術且具備文化影響力，其規模與影響力已超越Y世代與X世代，正成長為重塑全球消費市場的主力軍。

