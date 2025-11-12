Honor MagicOS大更新　搭載這技術可播高解析音樂　支援名單在這

較早前HONOR在國內推送MagicOS 10版本升級，除介面功能獲全面提升，更加入了具1Mbps播放質量的LHDC 5.0協議，加強流動音訊體驗。



據榮耀工程師「藍牙智多星」早前在榮耀俱樂部公佈資訊，升級MagicOS 10系統後，對應機型將加入LHDC 5.0音訊編碼協議支援。

從文中展示LHDC 5.0採樣位元率組合圖表，可看到該協議在播放最高192KHz/24bit音訊時，能以高達 1Mbps（1,000kbps）位元速率播放。

支援機型方面，原生預載MagicOS 10 的 HONOR Magic8系列、跟MagicPad3 Pro平板出廠已對應LHDC 5.0功能。

而現時升級至MagicOS 10後，可體驗LHDC 5.0裝置包括Magic7系列、Magic V5系列跟HONOR GT Pro手機；後續對應升級機型則可參閱上圖。

Mobile Magazine 短評：現階段未確認海外版HONOR Magic8會否支援LHDC 5.0編碼，但按慣例海外版MagicOS 10仍頗大機會引入該功能。

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】