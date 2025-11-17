微軟AI助手Copilot宣傳出意外？演示犯低級錯誤　1項能力被質疑

微軟近日正積極向用戶推廣其Windows 11系統內置的AI助手Copilot，甚至邀請了多位科技博主合作拍攝宣傳視頻。



不過官方Windows賬號發布的一則最新宣傳視頻，卻成了「翻車現場」，意外展示了其在實際操作中的「雞肋」之處。

+ 3

視頻內容是科技KOL Judner Aura在Windows 11上與Copilot互動，場景是一個相當常見的需求：通過語音指令「Hey Copilot」喚醒助手，並詢問如何增大系統字體大小讓其適合老年人使用。

但是在演示過程中，Copilot的表現卻漏洞百出：

1. 路徑選擇不合理：Copilot指導Aura通過 「顯示設置」 路徑更改縮放比例。但對於增大字體這一專門針對視力障礙或老年用戶的需求，更合理、更直接的路徑應該是 「輔助功能」 設置。

2. 推薦數值無效：即使接受了Copilot推薦的路徑，它仍然指示Aura將文本縮放比例更改為150%（即「推薦選項」）。

但尷尬的是，Aura的系統屏幕縮放比例當時已設定為150%，這意味着按照Copilot的建議操作，字體大小不會有任何變化。

為了繞過這個明顯的失誤，Aura在視頻中不得不迅速手動將縮放比例調至更高的200%，才成功解決了問題，但這已經不再是Copilot實際建議的操作了。

關鍵是Aura和微軟並沒有選擇重拍視頻，讓Copilot給出正確的指導，反而直接就發到了官方賬號上。

延伸閲讀：Windows 11卡頓緩慢竟與預設啟動功能有關？1方法免費加速系統（點擊連結看全文）

+ 5

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】