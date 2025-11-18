iPhone Air 2於2027才發布？蘋果從未打算每年更新　原因不是銷量

此前有報道稱，蘋果計劃推遲下一代iPhone Air的發布時間，預計不會在明年推出，並將此歸因於銷售預期不如人意。



不過Mark Gurman在其最新專欄中對此進行了反駁，認為iPhone Air的開發策略本就不是為了每年更新。

Mark Gurman指出，蘋果在iPhone Air開發初期就已預估，其銷量將佔新系列總銷量的6%至8%，這大致與iPhone 16 Plus的銷量相近。

這表明蘋果非常清楚iPhone Air只會是一款小眾機型，而非主力產品，更重要的是，iPhone Air的命名並未與「iPhone 17」等具體年份掛鈎，從一開始就意味着它不是一款會與傳統年份同步發布的設備。

iPhone Air有望在2027年3月推出，屆時將可能與iPhone 18、iPhone 18e一同發布，將力求採用台積電最新的2nm製程晶片。

此外還有消息稱蘋果會為iPhone Air加入第二顆攝像頭，對此Gurman指出，技術上雖然有可能，但對於一款相對冷門的機型，蘋果是否會投入如此多資源進行開發仍有待商榷。

Gurman直言，iPhone Air本質上是一款「練技術」的手機，更像是摺疊iPhone的原型，它使用了許多與摺疊iPhone相同的材料、技術、電池和軟件優化，目的除了讓消費者提前適應輕薄的手感，還讓整個供應鏈，為未來的摺疊設備做好技術準備。

