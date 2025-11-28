馬斯克曝Cybertruck外星科技內幕！加速勝保時捷　末日生存首選？

在參與一檔播客節目時，特斯拉（Tesla）首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）將Cybertruck形容為「外星科技」，並以一種生動的比喻描述其性能特點：這輛車如同一頭體型龐大的大象，卻能像獵豹一般迅捷奔跑，兼具巨大尺寸與驚人速度。



在談及這款車型的設計理念時，馬斯克解釋稱，其初衷源於對極端情境的預判。他坦言：「我希望擁有一輛能夠抵禦亞音速子彈的防彈卡車，這種設想聽起來很酷。但如果真正的危機來臨，這樣的車輛或許會成為生存的關鍵。」

這種以應對極端狀況為導向的設計思維，將汽車的堅固性與可靠性提升至戰略層面，也直接促成了Cybertruck採用超硬不鏽鋼打造外骨骼結構，徹底區別於傳統皮卡的設計路徑。

為實現這一構想，馬斯克為Cybertruck確立了三項核心性能目標：第一，具備防彈防護能力；第二，加速表現要超越以性能著稱的跑車保時捷911；第三，拖拽能力需優於重型皮卡福特F350柴油版本。

他特別提到一次測試結果：Cybertruck在牽引一輛保時捷911完成四分之一英里加速的過程中，所用時間竟然比該跑車單獨行駛時更短，充分展現了其動力系統的強大冗餘。

馬斯克指出，當前汽車工業整體趨於保守，許多新車仍延續多年前的設計語言，缺乏突破。「很多車看起來就像2015年的產物。」他認為，Cybertruck的意義不僅在於滿足現實使用需求，更在於打破行業慣性，激發對未來的重新想象。

他將自身的創新邏輯歸結為「第一性原理」的應用——即不依賴類比或慣例，而是從最基本的物理和工程原則出發，重新審視每一個設計環節。

無論是火箭的可重複使用，還是汽車的製造工藝，這種思維方式推動着技術邊界的不斷拓展。通過將工程實用性、可持續發展理念與極具未來感的美學相結合，特斯拉持續推出具有顛覆意義的產品，重塑人們對交通工具的認知。

