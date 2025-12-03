小米POCO F8 Pro／Ultra港行售價曝光｜Ultra五千有找＋大送禮物

小米POCO F8 Pro／Ultra港行售價曝光｜小米POCO F8 系列在印尼峇里島正式發布，不少米粉關注的港版銷售詳情亦同步公開。官方公佈 小米POCO F8 Ultra 及 POCO F8 Pro 將於 12 月 3 日上午 10 時起，正式開售。



小米POCO F8 Pro／Ultra港行售價曝光

小米POCO F8 Pro／Ultra港行定價方面，規格最頂級的 POCO F8 Ultra 提供黑色及丹寧藍兩款配色，12GB+256GB 版本售價為 $4,999，而高配版 16GB+512GB 則售 $5,499，將搭載頂級 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器的旗艦機壓約五千元關口。至於主打全能性價比的 POCO F8 Pro，則提供黑色、藍色及鈦色三種選擇，12GB+256GB 版本入場費僅需 $3,699，12GB+512GB 版本則為 $4,099。

小米POCO F8 Ultra售價由$4999起

為配合新機上市，官方推出了限時早鳥優惠。由 11 月 27 日上午 10 時至 12 月 12 日晚上 11 時 59 分期間，買家於官網購買 F8 系列任一機型，即可領取每日限量 50 張的港幣 $200 手機現金券，購買手機即時減價。此外，買家更可獲贈 Xiaomi 自帶線行動電源 20000 67W（價值 $209）或 Redmi Buds 6（價值 $229）二選一，實行「又食又拎」。

今代POCO新機主打與 Bose 合作的音效技術，於尖沙咀柏麗大道旗艦店、海港城店、銅鑼灣及沙田的 4 間 Bose 專門店設立體驗區，讓用家親身感受新機音質。而且指定網店購買新機的用家，更可憑 IMEI 號碼登記換領價值港幣 $200 的 Bose 購物現金券，數量有限，送完即止。