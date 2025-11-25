OPPO Find X9 Pro實測｜哈蘇高質長焦曼谷街頭實拍體驗｜效能怪獸

OPPO Find X9 Pro 深度實測｜隨著智能手機攝影技術的不斷突破，長焦鏡頭的畫質與性能已成為旗艦機型的兵家必爭之地。OPPO香港正式推出全新旗艦 Find X9 Pro，這款新機不僅搭載了聯發科最新的天璣 9500 晶片，更配備了與哈蘇聯合研發的 2 億像素超級長焦系統。記者早前攜帶這部新機前往泰國曼谷進行了一週的深度實測，從熱鬧的街頭攝影到高強度的遊戲性能測試，全面剖析這款年度旗艦的真實表現。



OPPO Find X9 Pro實測

平直邊框設計與手感

在外觀設計語言上，OPPO Find X9 Pro 採用了現代感強烈的平邊設計，配合精緻的微弧邊框處理 。初次上手，其方正的線條與按鍵佈局不禁令人聯想到 iPhone 17 系列的設計風格，展現出一種簡約而硬朗的工業美學。儘管機身線條硬朗，但實際握持感卻出乎意料地舒適。這得益於其流線型的相機模組設計以及霧面鋁製邊框的過渡處理，使得手機在單手握持時依然貼合手掌，不會產生割手的感覺 。

OPPO Find X9 Pro直邊機身頗有iPhone影子

機身正面是一塊 6.78 吋的 AMOLED 螢幕，擁有 1.15mm的超薄對稱邊框，這塊螢幕支援 120Hz 更新率，戶外峰值亮度更高達 3600nits ，在曼谷猛烈的陽光下，螢幕內容依然清晰可見。此外，手機具備 IP66、IP68 及 IP69 的防護等級，即使在泰國潮濕環境或偶遇突發暴雨，也能安心使用 。

效能實測 天璣 9500 跑分突破 370 萬

核心規格方面，Find X9 Pro 搭載了基於台積電第三代 3 奈米製程的聯發科天璣 9500 晶片組 。在測試軟件 Antutu 的實測中，這款手機的跑分成績驚人地突破了 370 萬分大關，顯示出其極其強悍的運算能力。這不僅僅是紙面數據的勝利，在實際應用中同樣表現出色。

為了測試其在極限負載下的表現，記者試玩了對圖像處理要求極高的《崩壞：星穹鐵道》及《原神》。在將畫質設定為最高、幀率鎖定在 60fps 的環境下進行長時間遊玩，Find X9 Pro 展現了卓越的穩定性。無論是華麗的戰鬥特效還是廣闊的地圖加載，畫面都絲般順滑，鮮少出現掉幀情況。這歸功於新一代晶片的能效提升以及 OPPO 客製化的均熱板散熱系統，即使在泰國炎熱的戶外環境下進行遊戲，機身溫度依然控制在合理範圍，未有出現過熱降頻的現象 。

OPPO Find X9 Pro 性能比想像中還要強大

哈蘇色彩與 2 億像素長焦鏡頭

哈蘇色彩與 2 億像素長焦的化學反應

影像系統無疑是 Find X9 Pro 的最大亮點。新機配備了新一代哈蘇大師相機系統，包括 5000 萬像素的廣角主鏡頭、5000 萬像素超廣角鏡頭，以及備受矚目的 2 億像素哈蘇長焦鏡頭 。

長焦效果十分出色

試相👇👇

在曼谷的實地拍攝中，這顆擁有 1/1.56 吋大底感光元件及 f/2.1 光圈的長焦鏡頭表現令人印象深刻 。嘗試站在昭披耶河的一岸，拍攝對岸細節。在長焦模式下，建築物的紋理、塔尖的裝飾乃至河面上船隻的細節都得到了驚人的保留。透過感應器的裁切與 OPPO 的 AI 演算法，即使進行高倍率變焦，畫質依然保持銳利清晰，噪點控制極佳 。

色彩表現方面，Find X9 Pro 延續了哈蘇相機一貫的自然風格。在拍攝曼谷街頭的人像或色彩斑斕的市集時，照片並沒有出現過度飽和或銳化的人工痕跡。膚色還原真實細膩，光影過渡自然，呈現出富有層次感的「哈蘇味」。全新的 LUMO 影像引擎在處理高光與陰影時表現出色，能夠在複雜光線下還原肉眼所見的真實氛圍 。此外，該機還支援 4K 120fps 的杜比視界 HDR 錄影，對於喜歡用影片記錄旅行的 Vlogger 來說，這是一個非常實用的升級 。

不同焦距試拍👇👇

續航與充電：7500mAh 「一日一充」

在追求輕薄機身的同時，Find X9 Pro 竟不可思議地塞入了一塊 7500mAh 的超大容量電池 。這得益於 OPPO 第三代矽碳電池技術，通過提高矽含量至 15% 來增加能量密度 。在實際使用中，這一點感知極強。筆者在曼谷的一天行程中，頻繁使用相機拍照、錄影、查看地圖以及在交通途中遊玩遊戲，從早出門到晚歸酒店，手機依然保有剩餘電量，徹底告別了「尿袋」的束縛。

類似「動作鍵」的拍攝快捷鍵

充電方面，雖然電池容量巨大，但配合 80W SUPERVOOC 有線快充，回血速度依然令人滿意。此外，它還支援 50W AIRVOOC 無線充電及 10W 反向無線充電，為耳機或其他設備應急充電提供了便利 。

總結

綜合一星期的實測體驗，OPPO Find X9 Pro 無疑是一款在性能、影像與續航三方面都達到頂級水準的旗艦手機。天璣 9500 晶片為其提供了媲美電競手機的遊戲體驗，而 7500mAh 的電池則解決了旗艦機續航不足的痛點。最令人驚喜的莫過於那顆 2 億像素的哈蘇長焦鏡頭，無論是遠攝清晰度還是色彩科學，都展現出了極高的攝影素養。儘管其外觀設計可能會引發一些關於「致敬」的討論，但其優秀的手感與強大的內在實力，足以讓它成為 2025 年下半年最具競爭力的旗艦手機之一。