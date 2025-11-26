HUAWEI Mate 70 Air逆勢大賣？對比iPhone和Samsung優勢在這方面

2025年，智能手機行業掀起了一股輕薄風潮。Apple、Samsung、HUAWEI等頭部廠商紛紛推出主打輕薄設計的新機iPhone Air、Galaxy S25 Edge與Mate 70 Air。然而，市場反饋卻出人意料：iPhone Air銷量慘淡、Samsung砍掉Edge產線，唯獨HUAWEI Mate 70 Air逆勢熱銷。原因其實非常明顯，把這些產品放在一起對比，就能明白。



iPhone Air 5.6mm 約150g 鋁合金中框 + 玻璃背板；Galaxy S25 Edge 5.8mm 約155g 直屏+金屬中框，握持感尚可；Mate 70 Air 6.6mm 208g直屏+錦纖維材質，更穩重。

表面上看，iPhone Air以5.6mm的厚度最輕薄，但輕薄≠好用。多數用戶購機後會加裝保護殼，實際厚度普遍增至8mm以上，輕薄優勢蕩然無存。而Mate 70 Air雖厚0.8mm，卻通過更大電池和完整功能保留了實用性，真正做到了輕薄有度。

核心配置：為輕薄犧牲太多？

iPhone Air：僅 2800–3000mAh，重度使用撐不過半天，需隨身攜帶充電寶。S25 Edge：3900mAh，略好於iPhone，但仍遠低於主流旗艦。Mate 70 Air：6500mAh！遠超同系列其他型號，甚至碾壓多數遊戲手機。極致輕薄必然犧牲續航，這是物理定律。而華為通過硅碳負極電池技術，在6.6mm機身內塞入6500mAh電池，用更好的方案解決了續航問題。

再來看影像系統，iPhone Air：單攝（4800萬主攝），無超廣角、無長焦，千元機都不如。S25 Edge：雙攝（主攝+超廣角），但傳感器縮水，夜景表現一般。Mate 70 Air：三攝系統（5000萬主攝 + 1200萬長焦 + 800萬超廣角微距）+ 紅楓原色鏡頭，支持全焦段拍攝。影像體驗差距懸殊。iPhone Air連基礎的多焦段覆蓋都做不到，售價卻高達7999元起，被網友嘲諷為高價功能機。

通信問題其實也是影響Air銷量的重要因素，iPhone Air：僅支持eSIM，國內開通需預約營業廳，換機換卡極其不便。S25 Edge：支持實體SIM卡，但部分區域版本閹割雙卡。Mate 70 Air：雙實體SIM卡槽，支持雙卡雙待雙通，完全適配中國用戶習慣。eSIM在國內生態尚未成熟，買iPhone Air一定要考慮清楚。

價格與性價比：誰在割韭菜？

iPhone Air 8599元（256GB） ；Galaxy S25 Edge 約8,398元（256GB） ；Mate 70 Air 4199元（人民幣） 256GB

iPhone Air定價已經達到了旗艦級別，使用體驗可能卻連標準版都不如。摩根士丹利（Morgan Stanley）報告指出：「Air是iPhone 17系列中唯一需求疲軟的機型。而Mate 70 Air以不到一半的價格，提供了更均衡的體驗，上市即缺貨，足見市場認可。」Mate 70 Air在輕薄與體驗間找到了平衡點。消費者用腳投票：輕薄不是偽需求，但絕不能以犧牲核心體驗為代價。

它沒有盲目追求毫米級厚度，而是在6.6mm內實現了大電池、三攝、雙卡、立體聲等完整體驗，價格還親民。Samsung雖有心但無力，Apple則徹底誤判了用戶需求。輕薄賽道仍在繼續，但未來的贏家，一定是那些在美學與體驗之間找到平衡的品牌。而蘋果，這次真的賭輸了。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】