Samsung Galaxy S26 Ultra提前曝光！三大變化提升體驗　售價過萬

三星將在明年2月份推出年度旗艦Galaxy S26系列，包含Galaxy S26、Galaxy S26 Plus和Galaxy S26 Ultra三部。



其中Galaxy S26 Ultra是三星史上最強旗艦，對比Galaxy S25 Ultra，前者有三大變化。

第一個變化是螢幕，根據曝光的螢幕保護膜，Galaxy S26 Ultra的螢幕更加圓潤。

第二大變化是背部的鏡頭模組，Galaxy S26 Ultra後置四鏡頭，其中三顆攝像頭被安置在橢圓形相機島上，這是Galaxy S26 Ultra和S25 Ultra外觀最明顯的差異點。

第三大變化是晶片，Galaxy S25 Ultra全系搭載高通Snapdragon 8+ Gen 1，而Galaxy S26 Ultra升級為Snapdragon 8 Elite Gen 5，後者是高通最強悍的手機晶片。

值得注意的是，三星自家的Exynos 2600也將應用到Galaxy S26系列上，不排除Galaxy S26 Ultra在部分市場使用這顆晶片的可能。

售價方面，按照以往Galaxy Ultra系列的定價，Galaxy S26 Ultra國行版價格將會超過一萬元（人民幣）。

