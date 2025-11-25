iPhone Air影像評分出爐　表現接近17 Pro　排名靠前但有這缺陷

日前，評測機構DXOMARK發布iPhone Air影像成績。在DXO最新影像第六版基準測試下，iPhone Air獲得141分，位列全球影像排行榜第41名，與iPhone 13 Pro系列和小米11 Ultra處於同一水平。



DXO表示，iPhone Air在相機測試中表現亮眼，儘管僅配備一顆後置攝像頭，但其性能與iPhone 17 Pro主攝非常接近，能夠拍出明亮、細節出色的高質量照片。

不過，由於缺少長焦與超廣角鏡頭，其綜合能力無法躋身榜單前列。

據DXO介紹，iPhone Air的拍照效果在多數場景下，都能影出不錯的相片，色彩討喜、白平衡偏暖，畫面細節良好，噪點控制出色，尤其是在光線充足的環境。

但在高對比場景中，偶爾會出現曝光不足的情況；同時，由於景深較淺，背景易出現失焦，人像模式下主體細節有時也略顯不足。

總體來看，iPhone Air延續了蘋果主攝的一貫高素質表現，但缺乏長焦與超廣角鏡頭，使其在與Samsung Galaxy S25 Edge等直接對手競爭時明顯處於劣勢。

