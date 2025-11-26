Huawei Mate 80 Pro Max雙環機身亮眼　黑科技下無信號也能通訊？

拿到華為Mate 80 Pro Max的那一刻，其實心裏是有點「儀式感」。一方面，這是一年裏最受關注的旗艦手機之一，另一方面，它身上也彙集了華為這一階段最前沿的一批技術：全金屬機身、超透亮靈瓏屏、第二代紅楓原色影像、創新的無網通信能力，還有最新的HarmonyOS 6。簡單來說，這是一台光看發布會你會覺得訊息量有點大，必須真正上手，才能把那些關鍵詞一點點拆開的產品。



拿起手機那一瞬間，和以往Mate系列相比，Mate 80 Pro Max最大的不同其實不是重量，而是那種一體化金屬的觸感。手指在機身背部滑過時，能明顯感覺到一種細膩又不滑手的金屬質感，這種介於磨砂和絲滑之間的手感，很容易讓人多摸幾下。

+ 5

機身背面這次並不陌生，也不完全熟悉。華為Mate 80 Pro Max 延續了Mate家族的「星環」設計語言，圓形影像模組位於背部中軸偏上的位置，XMAGE標識非常醒目，搭配上方的閃光燈，還是那個辨識度很高的Mate味道。但當視線往下移，你會發現這次的故事不止一個圓。在星環模組下方，還有一個大小幾乎一致的淺色圓環，它和上方的影像模組一起，勾勒出一個類似數字「8」的雙環造型。

把手機在燈下稍微轉一轉，你會發現背板並不是單純的金屬拉絲，而是帶有「光輝微紋」的工藝效果。不同角度下，紋理的明暗變化會產生一種類似光影在表面流動的觀感，配合金屬本身冷冽但不生硬的質感，會讓整機看起來比傳統玻璃後蓋更有層次感。

從側面看過去，Mate 80 Pro Max的中框同樣採用金屬材質，過渡比較圓潤，握在手裏的時候邊緣不會硌手。雖然它是一款大尺寸旗艦，但是中框和背部曲線的銜接做得比較自然，再加上金屬背板本身帶來的摩擦力，即便裸機握持也不會有隨時要滑落的緊張感。按鍵和開孔佈局上沒有太多花哨的變化，電源鍵和音量鍵都在熟悉的位置，上手就能盲操作。

轉到正面，超透亮靈瓏屏是這台手機的另一個視覺焦點。這塊屏幕採用了2.5D直屏設計，四周邊框控制得比較克制，整體觀感很規整，在點亮屏幕的那一刻，亮度和通透感會給人一種「屏幕離內容更近」的感覺。得益於更高的透光率和更細膩的屏幕調校，無論是系統界面還是圖片、視頻內容，都呈現出一種偏清晰、乾淨的觀感。

簡單把外觀看了一圈之後，我做的第一件事當然是開機。Mate 80 Pro Max預裝的是最新的鴻蒙操作系統6，開機動畫和引導流程很熟悉，但是細節上會給人一種比上一代更「利落」的感覺，從語言選擇、賬號登入到桌面加載，每一步都比較乾淨，伴隨的過渡動畫也控制在一個剛好「看得見但不拖沓」的節奏裏。

不僅系統足夠流暢，像微信、抖音、美團和小紅書等日常常用的三方應用，在Mate 80 Pro Max上的表現也都足夠出色，沒有那種「倉促適配」的違和感。

在使用了一段時間之後，我個人會比較放心地說一句：以目前體驗下來，鴻蒙生態的適配度已經超過96%了，該用的主流應用基本都表現得很成熟，而且還有不少獨家能力是其他系統暫時給不了的。如果你本身有一些比較小眾的工具需求，系統裏的卓易通也能幫你安裝到更多冷門但好用的App，把「生態是不是夠用」這個問題從另一個維度補足。

延伸閲讀：華為Mate 30 RS起火燒到焦黑 屏幕損毀三分之一 居然還能打機（點擊連結看全文）

+ 3

影像自然也是Mate 80 Pro Max體驗上的重要組成部分。不過由於我們這次上手時間有限，因此咱們來測試一個我個人認為十分重要的問題——多攝一致性。在同一場景下，我們依次切換了1倍、超廣角、4倍、6.2倍以及10倍等不同焦段。切換過程中可以感受到變焦動畫比較平滑，系統並不會刻意放大變焦過程，而是儘量保持取景畫面的穩定性。

這種「從0.6X到10X看起來像同一台相機」的感覺，對習慣多焦段構圖的用戶來說非常重要，它會讓你在構圖時更多關注畫面本身，而不是擔心切換焦段後色彩會失控。至於Mate 80 Pro Max 的更多相機玩法以及與樣張解讀，我們也將在後面的深度評測中予以呈現，敬請期待～

除了日常影像和系統體驗，這次華為還在Mate 80 Pro Max上塞進了幾個頗具「探索味」的功能，其中最有代表性的就是戶外探索模式。簡單理解，它是為喜歡戶外徒步、露營、越野等活動的用戶準備的一整套工具。進入相關界面後，可以看到與花瓣地圖和「兩步路」合作打造的戶外路線訊息，據稱已經有超過一萬條精選路線覆蓋不同地區和難度等級。

與戶外探索模式同樣值得一提的，是華為在Mate 80 系列上首發的700MHz無網應急通信能力。簡單說，這一頻段的信號穿透力和覆蓋範圍都更強，在複雜地形或者建築物密集的環境下，更有機會在關鍵時刻搶出一條「生命通道」。在日常城市環境中，這項能力的存在感可能並不會很強，但它的意義就在於「萬一」，在普通網絡徹底不可用的意外狀況下，給通訊多留一分可能性。

以上，就是我對於Mate 80 Pro Max 的開箱體驗了，就目前的短暫相處而言，華為Mate 80 Pro Max 已經用它的全金屬機身、靈動的雙環設計、穩定的鴻蒙操作系統6和頗具前瞻性的通信與戶外能力，交出了一份頗有「年度旗艦」氣質的開場白。接下來，就看它在更苛刻的測試下，能否繼續用實際表現去詮釋那句發布會主題——實力破圈，開啟新篇。

延伸閲讀：Honor MagicOS大更新 搭載這技術可播高解析音樂 支援名單在這（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】