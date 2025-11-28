iPad mini 8迎來史詩級提昇？OLED螢幕搭A19晶片　發布時間點曝光

蘋果公司在顯示技術的應用上持續推進，繼連續四年在秋季發布的iPhone全系列產品中採用OLED顯示屏後，於去年5月將這一先進技術引入更大尺寸屏幕的產品線。當年發布的全新iPad Pro，首次搭載了採用雙層串聯OLED技術的超精視網膜XDR顯示屏，標誌着iPad產品系列正式邁入OLED時代。



在2025年10月發布的新iPad Pro延續了這一配置，繼續採用具備突破性的雙層串聯OLED屏幕，進一步鞏固了該技術在高端型號中的地位。

+ 4

與iPhone產品線逐步普及OLED屏幕的策略相似，預計蘋果將在更多iPad型號中推廣該技術。除iPad Pro外，後續的iPad Air和iPad mini也被列入升級計劃。其中，關於iPad mini採用OLED顯示屏的消息尤為引人關注。

據最新消息，配備OLED屏幕的新型號有望於明年第三季度面世，將成為繼iPad Pro之後第二款搭載該技術的iPad產品，上市時間早於預計在2027年更新的iPad Air。

目前官網上在售的iPad mini為第七代產品，發布於2024年10月，搭載A17 Pro晶片。隨着今年即將結束，該型號在年內已無更新可能，下一代即第八代產品的發布窗口已鎖定在2026年。

此次更新不僅將帶來屏幕技術的躍升，晶片性能也將實現顯著提升。外界普遍預期新款將採用與iPhone 17 Pro系列同款的A19 Pro晶片，由台積電以第三代3納米制程工藝製造，帶來更強的處理能力與能效表現。

延伸閲讀：iPhone 17 Pro Max可運行iPadOS實現桌面模式？網友揭不開放主因（點擊連結看全文）

+ 2

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】