黎明香港演唱會2026｜信用卡優先＋公售攻略｜座位表+連結

黎明香港演唱會2026｜信用卡優先＋公售搶票攻略｜座位表+連結｜黎明Leon Lai即將在香港再次舉行紅館演唱會《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》，各位fans想睇Leon的演出就不要錯過信用卡優先以及Urbtix公售。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



因為大埔宏福苑大火事件，原定12月1日的信用卡優先發售日延期至另行通知。

《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》東亞信用卡優先訂票，Leon約定你一齊展開全新的音樂旅程！東亞信用卡原定12月1日於Hotdogtix進行優先購買，但因為大埔宏福苑大火事件，而決定延期至另行通知。而公售日期則仍未正式公布。

黎明香港演唱會2026｜Urbtix公售連結

開賣時間：未公布

開賣連結：連結1

黎明香港演唱會2026｜12.1 東亞信用卡優先連結（已延期）

開賣時間：2025年12月1日上午10時起（已宣佈延期）

開賣連結：連結、連結2

黎明香港演唱會2026 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「黎明香港演唱會2026」座位表及門券價錢為$1,380/ $680

黎明香港演唱會2026 演出日期

黎明香港演唱會2026演出日期為2026年3月22日至29日，合共演出8場。

黎明香港演唱會2026 信用卡優先＋公開發售資訊

黎明香港演唱會2026 將於2025年11月12日上午10時起於Urbtix開售。

👇黎明香港演唱會2026 座位表👇

黎明香港演唱會2026 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。