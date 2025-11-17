尿袋使用不當會變隱形炸彈？專家揭5大安全貼士　最後1點常被忽略

在這個離不開智能手機的時代，尿袋（行動電源）已經成為許多人出門的必備物品。但由於尿袋質量或使用不當等問題，從而引發的火災事故也並不少見。



日前，中央電視台發布多起尿袋突發冒煙或自燃的起火案例。尿袋為什麼會突然冒煙起火？應該如何避免危險的發生？

+ 7

尿袋主要由外殼、電芯和電路板三部分構成，其中電芯是充尿袋核心部件，負責儲存電能，通常為鋰離子電芯或鋰聚合電芯。

據介紹，尿袋長時間過度充電，會讓電芯處於高壓狀態，加速老化和電解液分解，增加起火風險。

此外，高溫、強力擠壓都可能導致尿袋自燃。

根據內地無錫消防的模擬擠壓試驗，工作人員向一個尿袋持續施加近200磅的重量，充尿袋殼快速變形，內部電路裸露，裏面隱約有火花閃爍，同時持續冒出白煙。

模擬被尖鋭物品穿刺時，尿袋反應更加劇烈，尖刺進入充尿袋瞬間就發生了鼓脹、爆炸，大量白煙持續噴出，並有火光冒出。

這也是乘坐飛機托運行李時，不允許在箱包裏託運尿袋的原因。

在選購和使用尿袋時，應該注意以下事項：

1. 購買尿袋時應選擇正規廠家，特別注意有無CCC認證標誌。

2. 不要盲目選擇大容量產品，出行避免重壓和強烈震動，儘量存放在通風、乾燥處。

3. 夏季不要放在車內暴曬，冬季要注意遠離暖氣、廚房等高溫或有火源的區域。

4. 尿袋充電儘量使用原配充電線和插頭，不要長時間整夜充電，充電時應遠離衣服，紙巾等易燃物。

5. 尿袋一側通常有一個可循環使用年限的標識，不要超期使用。如果出現鼓包、破損、過熱或充電慢、續航差等異常情況，要及時更換。



相關文章：無3C標識尿袋 如不上飛機 可在內地使用嗎？附真假標誌分辨方法（點擊放大睇全文）

+ 8

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】